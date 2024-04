La Reina Letizia y Carmen Lomana, clones de estilo

La Reina Letizia acudió hace unos días al funeral de Fernando Gómez-Acebo vestida con un diseño de corte lady, cuello redondo, manga francesa y falda ligeramente evasé. Un vestido muy elegante, en color negro, como marca el protocolo en este tipo de actos, que contaba con detalles desflecados en la zona de las mangas y en la cintura, que adornó con un impresionante broche de perlas y diamantes que lleva varias generaciones en la Familia Real.

Un vestido que guarda muchas similitudes con otro diseño que llevó Carmen Lomana, precisamente, en una cita en la que pudo coincidir con doña Letizia. Se trata de un modelo que Lomana lució hace algunas semanas, cuando visitó la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOMadrid, el mismo día en el que los Reyes don Felipe y doña Letizia inauguraron la edición.

Los Reyes, en el funeral de Fernando Gómez-Acebo./ Gtres

En el caso de Carmen Lomana, eligió un vestido de características muy similares al que escogió la Reina Letizia para el funeral de Fernando Gómez-Acebo en Madrid. La empresaria vistió un diseño en color blanco confeccionado a medida por el diseñador Alejandro de Miguel. Un modelo de corte lady, falda con ligero vuelo, manga francesa, cuello redondo y detalles desflecados en las mangas, el bajo y otras zonas del diseño. Un vestido espectacular con el que Carmen Lomana protagonizó un encuentro con la Reina Letizia.

La empresaria tuvo la oportunidad de poder acercarse unos minutos a la Reina y a don Felipe durante su visita a la feria, de hecho, saludó de manera efusiva a doña Letizia. Ella misma contó después de su encuentro en unas declaraciones en el programa en el que colabora, Espejo Público, que la Reina Letizia estaba muy guapa y estupenda, mientras que el Rey estaba muy elegante. Unas palabras por parte de Carmen Lomana que se producían pocas semanas después de que ella misma criticase el peinado que la Reina Letizia había elegido para uno de los días más importantes en la vida de la princesa Leonor: el de su mayoría de edad.

Carmen Lomana, en una visita a ARCO. / Gtres

Carmen Lomana, además, comentó que, en su breve encuentro con la Reina Letizia, ambas habían podido intercambiar algunas palabras, aunque no recordaba muy bien lo que doña Letizia le había dicho: «Es encantadora. Me dijo algo cariñoso, pero no me acuerdo bien. Creo que fue algo como ‘qué guapa estás’», aseguró. Asimismo, la empresaria contó que suele coincidir con ella en algunos actos puntuales, sobre todo, en ARCO y en la ópera, y desveló una anécdota que tuvo lugar hace algún tiempo: «Una vez en una inauguración de ARCO estaba yo con mi hermana y vino la reina Letizia y le presenté a mi hermana y fue muy amable», reveló la empresaria que, además, contó que su hermana aprovechó para recomendarle que no dijera nunca nada malo de ella, aunque, ella no siempre ha seguido este consejo. Eso sí, pese a las críticas que algunas veces hace, la cordialidad con doña Letizia se mantiene intacta.