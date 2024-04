La importante cita familiar para la Reina Letizia que se perderán Leonor y Sofía

Después de pasar unos días de vacaciones en familia por la Semana Santa, la princesa Leonor y la infanta Sofía ya han retomado sus respectivas formaciones. La heredera ha regresado a la Academia General Militar de Zaragoza, mientras que la infanta Sofía ha vuelto a Gales, para la recta final del curso en el Atlantic College. En principio, Sofía no tiene ya más vacaciones hasta que acabe este primer año de Bachillerato Internacional, aunque en el caso de Leonor, sí que podrá, probablemente, disfrutar de algún permiso antes del verano.

Esto significa, sobre todo, en el caso de la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, que no estará en España para dos de las citas más importantes de las próximas semanas y que tienen que ver, no con el ámbito institucional, sino con el privado. Se trata de dos fechas de cumpleaños, en concreto, la de la propia Sofía, a finales del mes de abril, pero, antes de eso, la de la madre de la Reina Letizia.

La princesa Leonor, con la infanta Sofía. / Gtres

Celebraciones privadas

El mes de abril está marcado en el calendario de la Reina Letizia porque cumplen años dos de las personas más importantes para ella. El próximo día 15 de abril, Paloma Rocasolano cumple 72 años y, aunque es poco probable que trasciendan los detalles sobre cómo celebrará su cumpleaños, sí que es más que posible que aproveche este fin de semana para reunirse con sus seres queridos. Sobre todo, porque la semana que viene, los Reyes tienen un viaje de Estado a Holanda.

Spanish Queen Letizia , Spanish Queen Sofia of Greece and Paloma Rocasolano during the confirmation of Sofia de Borbon in Madrid on Thursday, 25 May 2023.

Hace dos años, la revista ¡Hola! publicó en exclusiva unas imágenes de los Reyes y sus hijas aprovechando unas vacaciones de la princesa Leonor en el Atlantic College para celebrar el cumpleaños de Paloma Rocasolano. Una reunión privada en la que Leonor estuvo acompañada por un compañero de colegio.

De cara a final de mes, será la infanta Sofía la que cumpla años. La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia cumple 17 años el 29 de abril, pero, en principio, no está previsto que viaje a España para celebrarlo. Este año, su cumpleaños cae en lunes, por lo que podría ser que sus padres, los Reyes, aprovecharan para visitarla el fin de semana anterior, aunque esto es algo que pertenece al ámbito privado.

Recta final de curso

Tanto la princesa Leonor, como la infanta Sofía se encuentran ya en la recta final de curso antes del verano. En el caso de la princesa de Asturias, está volcada en la primera de las etapas de su formación militar, en la Academia General Militar de Zaragoza, después de la cual pasará por Escuela Naval de Marín, antes de terminar en San Javier.

La princesa Leonor con la infanta Sofía. / Gtres

Por su parte, la infanta Sofía ha seguido los pasos de su hermana mayor, y está estudiando el primero de los cursos de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales, donde terminará las clases a mediados del mes de junio.