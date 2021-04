A medida que van pasando las semanas van saliendo a la luz más detalles sobre la vida de Rocío Carrasco, su separación con Antonio David y el distanciamiento con sus hijos. El documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ va a emitir el próximo 28 de abril el capítulo 8, donde la protagonista de esta historia narrará cómo fue la terrible pelea con su hija. Ya en la entrevista del pasado miércoles, Rociíto reveló algunos detalles sobre aquel brutal episodio que marcó su vida para siempre. Este domingo en ‘Viva la Vida’, Carmen Borrego que nunca ha querido opinar sobre la hija del ex colaborador de ‘Sálvame’, se ha atrevido a mandarle un contundente y claro mensaje.

«Conozco parte de este testimonio, lo conozco desde hace muchos años y me hace daño», ha comenzado diciendo. «Le voy a dar un mensaje como madre que soy. Me gustaría que tomara conciencia que pedir perdón no es una vergüenza, es un acto de valentía», ha dicho directamente mirando a cámara sembrando el silencio en el plató. Emma García que ha escuchado atentamente las palabras de la hermana de Terelu Campos, ha añadido que “cómo no va a estar mal Rocío Flores después de tantos años sin tener relación con su madre. Rocío Flores está acostumbrada a llevar sus sentimientos por dentro y a disimular muy bien. Como también lo ha estado haciendo su madre todos estos años».

Ante estas declaraciones la colaboradora ha expresado que no estaba de acuerdo con esa opinión. «He coincidido esta semana con ella y no la he visto tan mal», ha dicho. Manifiestos que vienen días después de que la hija de ‘La más grande’ contara cómo fue el momento en el que la joven le agrede. “Terminé en el hospital y estuve cinco o seis horas en observación. Cuando Rocío se monta en el coche del chófer descuelga el teléfono y dice ‘Papá, ya está hecho’”, confesó entre lágrimas Rocío Carrasco.

No es la primera vez que Carmen y Rocío intercambian mensajes a través de la pequeña pantalla. Hace una semana, la ex concursante de ‘Supervivientes 2020’ aprovechó su visita a ‘El programa de Ana Rosa’ -formato en el que trabaja desde hace varias semanas- y no dudó en decir que: “Me parece bastante feo que Carmen Borrego critique que Olga hable de nosotros en el reality, cuando hemos convivido con ella todos estos años. Lo peor de todo es que ella se hace una exclusiva hablando de mi familia”. Como era de esperar, Borrego contestó en ‘Viva la Vida’. “Soy la única de las Campos que hablé de la familia, ya he pagado suficiente. Si ella -Olga- está en un concurso lo normal es que hable de ella y de cualquier concursante. Entiendo que me quisiera meter el hachazo… No he hablado de ella porque me ha salido de la manga», respondió.