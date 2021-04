Quién sabe si motivada por los inminentes acontecimientos o por una mera cuestión de agenda, Rocío Flores ha acudido este miércoles 21 de abril a su puesto como colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’. Es la segunda vez que lo hace en tan solo cinco días. La primera fue para romper su silencio sobre el documental de Rocío Carrasco y de paso hacer un llamamiento desesperado a su madre para acercar posturas. Poner fin a una guerra madre-hija que dura casi una década.

La joven ha vuelto a dar la cara a menos de diez horas de que su madre comparezca en el plató de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Rocío Flores ha valorado sus explosivas palabras del pasado viernes, pero ha comenzado su intervención con normalidad, esto es opinando sobre los últimos acontecimientos ocurridos en ‘Supervivientes’: la salvación de Alejandro Albalá, su discusión con Gianmarco Onestini y demás asuntos. Allí ha coincidido con Isa Pantoja, protagonista del otro gran culebrón de la crónica social en nuestro país.

Rocío defiende a capa y espada a Olga Moreno, pero no ha tenido problemas en confesar su admiración por otra concursante: Palito Dominguín. Entre otras cosas, la hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que sus rencillas con Carmen Borrego siguen vivas tras el zasca que le dio la pasada semana. Este pasado martes coincidieron en el plató de ‘Tierra de nadie’ y se limitaron a saludarse con educación, y cordialidad, nada más. El trato justo y necesario.

Rocío Flores revela que convenció a Olga para ir a ‘Supervivientes’

Como cada vez que va a un plató, Rocío ha soltado una bomba. Ahora ha sido que fue ella quien empujó a Olga Moreno a acudir al reality: «Olga se fue de casa con un buen cacao montado pero voy a decir más. Si hubiese tenido que pagar una indemnización yo no hubiese tenido problema alguno en afrontar ese pago y decirla ‘quédate’. Mi consejo fue vete, te va a venir muy bien mentalmente por mi experiencia, vívelo y olvídate del resto», ha explicado Flores. Después ha asegurado que «ella al principio estaba dudosa. Cuando pasó todo esto se le quitaron las ganas de ir y yo le dije que adelante, que lo afrontara y que disfrutara de la experiencia», ha finalizado.

El plato fuerte llegaba de postre. En la recta final del programa, Rocío Flores ha valorado sus palabras del pasado viernes en las que pedía a su madre que hablara con sus hijos. La hija de Antonio David ha querido dejar claro que también le ha dicho las cosas claras a su padre cuando ha sido necesario: «Yo cuando salgo de aquí el otro día estaba bastante nerviosa y se me olvido decir que lo más importante es que me he sentado con mi padre cuando lo he considerado necesario, para hablar con él de cosas que no me han parecido bien».

Rocío Flores ha asegurado estar «más tranquila porque ya he dicho todo lo que tenía que decir. Me he aliviado». Los colaboradores le han preguntado si su madre podría negar esta noche las llamadas de teléfono que su hija ha dicho hacerla, algo a lo que ha contestado con rotundidad: «Que diga lo que quiera». Ana Rosa se ha interesado por si ha conseguido hablar con Rocío Carrasco desde el pasado viernes: «No he tenido contacto con ella», ha zanjado su hija.