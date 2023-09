Carmen Borrego vuelve a trabajar: nuevo fichaje de ‘Así es la vida’

Carmen Borrego se va a convertir en breve en nuevo fichaje estrella de Así es la vida. La hija de María Teresa Campos ha conseguido llegar a un acuerdo con la productora del programa para incorporarse como flamante colaboradora. LOOK puede confirmar en exclusiva que el espacio conducido por Sandra Barneda tiene reservada ya una silla para ella que ocupará desde este miércoles 20 de septiembre.

Una buena noticia para Carmen que llega en un momento bajo para ella, tan solo dos semanas después de despedirse para siempre de su madre. Desde que finalizara Sálvame, la hermana de Terelu solo había estado colaborando esporádicamente en La última noche, el espacio de prime time que Telecinco se sacó de la manga este verano para llenar el vacío dejado por el Deluxe.

Carmen Borrego en ‘Sálvame’. / Telecinco

Tras su cancelación por no cumplir con las expectativas, Borrego no había vuelto a trabajar, si bien es cierto que anteriormente se había rumoreado que podría acompañar al que fuera su director, Alberto Díaz, en Espejo Público (Antena 3), algo que este digital pudo comprobar que no era más que una ilusión por su parte. Nunca fue una opción real.

La noticia de la incorporación de Carmen Borrego se produce en la semana de debut de Así es la vida en su horario reducido. La aparición de TardeAR ha motivado que su predecesor reduzca su emisión en dos horas y se emita de lunes a viernes de 15:45 a 17:00 horas, dejando el testigo a Ana Rosa Quintana.

Precisamente, la periodista tuvo un recuerdo para María Teresa en su primer programa: «La televisión es aquella niña llamada María Teresa Campos, que quería entrar en la pantalla para contar historia. Porque la tele es María Teresa, una gran maestra que renovó la forma de contar la vida en televisión. Ella, donde esté, contando historias en el jardín, junto a las mujeres pioneras, siempre será historia de la tele y yo hoy quiero dedicarle mi primer programa. Hasta siempre».

Carmen Borrego, su hija y su sobrina Alejandra, en un cumpleaños / Gtres

El desembarco de Carmen Borrego en Telecinco de nuevo trae su miga ya que volverá a coincidir en un programa con su sobrina. Alejandra Rubio y su tía han tenido siempre una relación de altibajos y sus cara a cara ocuparon muchas horas de televisión en el pasado. La última vez que compartieron escaleta fue en el extinguido Viva la Vida, donde saltaron chispas. Sin embargo, su relación pasa ahora por un buen momento y se han mostrado unidas ante la adversidad.

Terelu Campos / Gtres

El trabajo vuelve a llamar a la puerta de las hijas de María Teresa Campos. El fichaje de Borrego secunda a la nueva oportunidad laboral que su hermana Terelu Campos tiene en el horizonte. La hija mayor de la periodista se ha convertido en el refuerzo estrella de Jordi González para su programa en TVE, La plaza de la 1. Además, ambas participarán en el homenaje a su madre ejerciendo diferentes roles. Terelu y Carmen ya miran hacia delante tras pasar uno de los peores momentos de su vida con el fallecimiento de su progenitora.