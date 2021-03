Carlota Corredera da pistas del documental de Rocío Carrasco y cuenta cómo está Paz Padilla

Todavía quedan 48 horas para que se estrene el documental de Rocío Carrasco que alterará el orden normal de las cosas, pero ya se conoce parte del contenido. Durante toda la semana, ‘Sálvame’ se ha encargado de ir desvelando y cebando -a partes iguales- algunos pequeños fragmentos de su primer episodio. Dentro de las numerosas opiniones que se están dejando escuchar, hay una especialmente importante. Ella fue quien tuvo el privilegio de soltar la bomba en directo el pasado martes 16 de marzo y de anunciarle a todo el país el hito que estaba a punto de ocurrir, que no era otro que el que la hija de Pedro Carrasco rompiera su silencio. Habla Carlota Corredera.

La presentadora de ‘Sálvame’ se ha dejado ver este 19 de marzo, Día del Padre, en la exposición oficial de ‘Superthings’. Allí ha sido uno de los rostros más buscados a razón de la noticia bomba que ha sacudido la crónica social. ¿Qué piensa ella? La gallega es perfectamente consciente del revuelo orquestado. Lo primero que siente es «alegría como periodista por escuchar a Rocío Carrasco». Carlota no quiere dar pistas: «Me entere el mismo martes que se había abierto en canal con los compañeros del conocido como ‘proyecto secreto’, pero lo poquito que nos han enseñado ya me parece brutal, me impresiona mucho escucharla».

Carlota Corredera es una buena amiga de Rocío Carrasco. De hecho estuvo en su boda con Fidel Albiac en 2016, pero reconoce que nunca le ha hablado de nada lo relativo a su vida familiar. Apunta además que «ella habla de todos los temas». Preguntada por si Gloria Camila u Ortega Cano entenderán algunas cosas al ver al documental, Carlota cree que «ellos estarán pendientes para saber cuál es su verdad. Esto no lo hace para convencer a nadie y porque tiene sus razones, cree que es su momento. Estoy deseando que llegue el domingo», apunta.

Sabedora como pocos de los tiempos de la televisión, Carlota no quiere meter la pata y contar más de lo que debe. Preguntada por si la emisión del documental posibilitaría una reconciliación de Rocío Flores con su madre, se limita a decir que «no tengo ni idea porque voy al mismo ritmo que van los espectadores. Ella hablará de cómo ha vivido el desencuentro con su hija pero no sé con qué palabras. Desde que soy madre he aprendido a no juzgar a otras madres. Puedo no entender su actitud o parecerme increíble, pero creo firmemente que este es el mayor aprendizaje para una madre. Si ella continúa o no la relación con su hija depende de las dos y yo ahí no me atrevo a decirle a nadie lo que tiene que hacer como madre o como hija. Tenemos que escuchar a Rocío Carrasco y así descubriremos si hay acercamiento o no», argumenta Carlota Corredera.

La presentadora ha traído al presente una anécdota que cobra especial importancia en el futuro. Sucedió en el programa ‘Hormigas Blancas’ de Rocío Jurado, cuando acudió María Teresa Campos. La matriarca se dirigió a la cámara como si estuviera hablando a La Más Grande para decirle: ‘Rocío, puedes estar tranquila porque si hay vida más allá, porque algún día tú hija levantará cabeza y se hará justicia con ella». La Campos fue muy clara y quizá ya era consciente de que Rocío Carrasco hablaría algún día: «Rocío no ha llegado a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo… Si existe algo yo le digo a Rocío que tu hija levantará la cabeza y que alguna vez se hará justicia con tu hija».

En otro orden de cosas, Carlota Corredera también habló del estado de salud de su compañera Paz Padilla, que dio positivo por coronavirus hace algunos días y trae buenas noticias,