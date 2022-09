Carlota Corredera reafirma su apoyo hacia Rocío Carrasco en su nueva etapa con un mensaje subliminal

Los Premios Chicote han llegado nuevamente, y qué mejor manera de celebrarlo que de la mano de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. En una gala que ha tenido como grandes protagonistas a Candela Peña, Marta Sánchez o Eduardo Casanova, entre otros, no podía faltar Carlota Corredera, que tras haber vivido seis meses alejada del foco mediático, ha vuelto a la carga con más fuerza que nunca y con el color insignia de Rocío Carrasco: el fucsia.

Aunque fue durante el pasado mes de marzo cuando la presentadora se despidió de Sálvame de manera definitiva, próximamente volverá a Telecinco con ¿Quién es mi padre?, un formato revolucionario que promete cambiar el prime time de la cadena de Fuencarral por completo: “Estoy muy contenta, han sido seis meses de operación detox y de descansar, de desconectar, de viajar mucho, de estar con mi niña y con mi familia, aunque tengo muchas ganas”, comenzaba diciendo, dejando entrever que, con la llegada del mes de septiembre, quiere volver a la rutina televisiva: “Ha sido muy emocionante con el hashtag #VuelveCarlota. La tele tiene muchos momentos malos, pero cuando de repente pasan cosas como esa, pues sentir el cariño de la gente durante todos estos meses está bien”, ha asegurado.

No obstante, la periodista no valora este parón laboral como algo negativo: “Si te digo la verdad, no se me ha hecho largo. Me encantaría que todo el mundo pudiera parar, pensar en el futuro y en lo que has hecho… Para mí ha sido un lujo poder hacerlo y disfrutar más de la familia”, confesaba, viendo el lado positivo a lo que algunas personas consideraban como algo parecido a un “despido” temporal.

Sea como fuere, lo cierto es que Carlota está plenamente centrada en un nuevo proyecto con el que La Fábrica de la Tele ha vuelto a darle su plena confianza: “Yo soy muy responsable, y cuando alguien confía en ti y te da un programa en prime time tienes mucha responsabilidad, gratitud y ganas de que guste. No puedo desvelar nada del programa, pero ya iréis viendo cosas, y me parece que va a ser muy interesante y me apetece muchísimo”, ha admitido, sin querer contar nada del contenido del nuevo espacio televisivo que muy pronto podrá verse en Telecinco.

Con respecto a la emisión de En el nombre de Rocío, Corredera lo tiene claro: “Yo siempre estaré en el equipo de Rocío Carrasco, siempre”, ha confirmado, siguiendo firme en sus convicciones y apoyando a su amiga y compañera en lo que necesite, incluido un posible cara a cara con Ortega Cano: “Si para Rocío es bueno, y Rocío está preparada para hacerlo, siempre estaré en el equipo de Rocío Carrasco”.

Por otro lado, la presentadora también ha tenido oportunidad de señalar que, aunque sus caminos se hayan separado, sigue manteniendo el contacto con los que fueron sus compañeros de programa: “Yo no voy a mentir, es verdad que no lo consumo como antes pero es imposible no saber qué sucede, y además, Sálvame siempre será mi familia, y siempre estoy pendiente, hemos estado en contacto”, ha zanjado.