Carla Vigo acaba en urgencias por un ataque de ansiedad

Carla Vigo no pasa por un buen momento. La sobrina de la Reina Letizia, muy activa en las redes sociales, ha publicado en los stories de su perfil de Instagram una fotografía en la que se ve su mano con una pulsera identificativa con sus datos y que está ubicada en el madrileño Hospital de La Princesa. Junto a la fotografía, Carla Vigo ha escrito el siguiente mensaje: “Buena esa de que me esté dando un ataque de ansiedad y tenga que estar esperando”, ha comentado la prima de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía.

Unas palabras que hacen pensar que la sobrina de la Reina Letizia ha sufrido un ataque de ansiedad, motivo por el cual ha tenido que acudir al centro hospitalario. A pesar de que Carla no ha compartido con sus seguidores por el momento los detalles por los que ha tenido que ir al hospital, el portal Jaleos ha podido ponerse en contacto con ella, que ha comentado que estaba en la calle cuando se empezó a encontrar mal y decidió ir al hospital. No ha querido concretar si estaba o no acompañada por su novio, Álvaro.

A pesar de este revés -que puede ser algo puntual sin mayor trascendencia- lo cierto es que Carla Vigo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Recientemente ha cumplido su gran sueño de debutar como actriz de la mano de Rafael Amargo y se ha convertido en uno de los rostros habituales de los eventos más destacados del panorama social. A esto hay que añadir que, en los últimos tiempos, la sobrina de la Reina Letizia ha ido ganando confianza en sí misma, es más, hace poco compartía en su perfil instantánea vestida con un llamativo en traje de baño de color rojo, tumbada en una hamaca y muy feliz y sonriente. Una fotografía con la que la joven ha dado carpetazo a cualquier tipo de complejos.

No es esta la única imagen que la joven ha compartido recientemente. Ayer mismo se hacía eco de una publicación de un perfil antitaurino de Valencia en el que se mostraba la ilustración de un toro en una plaza con un contundente mensaje: “Si mi sufrimiento es vuestra diversión, tenéis un serio problema”.

A pesar de ser sobrina de la Reina y prima de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, Carla Vigo es una joven muy discreta, que evita en todo momento hablar de su familia. La hija de Érika Ortiz ha sabido labrarse su propio camino alejada de las cuestiones relacionadas con la Familia Real, aunque en ocasiones no duda en comentar algunos aspectos relacionados con la incorporación de doña Letizia a los Borbones. De hecho, hace poco, en una entrevista con Carolina Cerezuela dijo que su familia no estaba preparada para emparentar con la Familia Real y que no recuerda cómo era doña Letizia antes de su boda con Felipe VI, ya que en esa época ella era aún pequeña.