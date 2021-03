Desde que cumplió los dieciocho años, Carla Vigo está más presente que nunca en las redes sociales. Hace unos días, ‘Jaleos’ desveló que la sobrina de la reina Letizia se había abierto un perfil en la conocida aplicación de Tik Tok. Ahora ha ido un paso más allá y ha debutado como modelo para la firma textil 21Ship &Company. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde se ha podido ver parte del shooting que ha realizado en Granada -Andalucía-. La hija de la fallecida Erika Oritiz, ha posado con mucha elegancia con un vestido rojo -color fetiche de la Reina-, de tejido fluido y transparente que le ha sentado como un guante.

Ha combinado el diseño con unas finas sandalias de tacón en un tono dorado. Una prenda que por el momento, no está disponible en la página web de la marca que tiene un perfil ‘low cost’, ya que la mayoría de las piezas oscilan entre los 10 a los 20 euros. En cuanto al cabello, esta vez Carla Vigo ha optado por recogerse su larga melena ondulada y hacerse una coleta baja con la raya a un lado. Un peinado con el que no se había dejado ver hasta ahora. De esta manera, la joven demuestra que comparte con la hermana de su madre una de sus grandes pasiones: la moda.

La nieta de Paloma Rocasolano reúne ya más de 15 mil seguidores en las redes. De hecho, hace unas horas ha estado respondiendo algunas de las preguntas que le han hecho los internautas. “¿Qué haces para verte así de bien?”, ha escrito una seguidora a lo que la joven ha respondido: “Muchas gracias. Hago ejercicio un día si y otro no. Además, como sano”. No cabe la menor duda de que se mueve como pez en el agua a través de la Red.

La pérdida de su madre

El 7 de febrero Erika Ortiz fue hallada muerta en el dormitorio de su domicilio de Vicálvaro -Madrid-, por su novio, el cámara Alberto García. Misma vivienda donde la Reina había vivido su soltería. Por aquel entonces, la hermana de la mujer del rey Felipe VI vivía con su hija Carla, pero su última noche la pasó sola. La pequeña tenía seis años y solía pasar mucho tiempo en casa de su abuela Paloma Rocasolano, pero aquel fatídico día había dormido en casa de una vecina.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid se hizo cargo de la investigación y desde el primer instante se barajó la hipótesis del suicidio, ya que dejó escritas cinco cartas. Una para su madre, otra para su padre, para el padre de su hija, Antonio Vigo, y otras dos para sus hermanas, Telma y Letizia. Erika estuvo de baja por depresión y ansiedad cerca de seis semanas, pero nada más incorporarse al trabajo -Globomedia-, pidió dos días más.

Una pérdida que dejó completamente desolada a Carla, quien la recuerda con frecuencia. “A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada, el hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre, pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso, nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda la vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste. Yo no lo estaría, pero a veces pasa, los humanos somos así. Te quiero”, escribió en un storie de Instagam en una ocasión.