De un tiempo a esta parte, Carla Vigo ha hecho de las redes sociales su forma ideal de comunicación no solo con sus seguidores, sino también como forma de expresar algunas de sus ideas. La sobrina de la reina Letizia sorprendía hace unos días mostrando en su perfil un tatuaje que se acaba de hacer. La imagen del rostro de un león que pronto captaba la atención de todos sus seguidores, que alaban este cambio de imagen de la joven.

Al margen de esto, Carla recurre a menudo a las redes para mostrar sus opiniones, expresar pensamientos o realizar encuestas entre sus seguidores. Hace unos días, la sobrina de doña Letizia compartió un bonito mensaje de empoderamiento a través de los stories de su perfil. “Hoy quiero compartir un logro personal con vosotros que quizás no os interese mucho, pero para mí es muy importante”, ha comenzado escribiendo la joven en los stories de su perfil de la popular red social. “Por primera vez en años he aprendido a quererme tal y como soy físicamente hablando”, ha revelado la sobrina de doña Letizia, que además ha querido lanzar un mensaje de ánimo a las personas que puedan estar pasando por un mal momento por complejos físicos o que se sientan avergonzados de su apariencia. “ Me gustaría animar a la gente que pueda estar pasando una mala etapa con eso, os prometo que llega un momento en el que te aceptas tal y como eres aunque muchas veces pienses que ya nunca más vas a quererte”, ha recalcado la nieta de Paloma Rocasolano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@_.schlumpff._)

No es la primera vez que Carla Vigo comparte mensajes de este tipo o hace impactantes confesiones en su cuenta. Hace unos días realizó una encuesta de verdadero o falso entre sus seguidores, que ha servido para desvelar aspectos hasta ahora desconocidos de la prima de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. La joven contestaba abiertamente a algunas de las cuestiones que le han planteado sus seguidores, algunas de ellas un tanto llamativas. La primera de las preguntas era sobre su orientación sexual. Uno de los followers de Carla escribía: “eres hetero”, a lo que la sobrina de la reina Letizia respondió sin tapujos que es bisexual. Una inesperada revelación ya que hasta ahora se desconocía este aspecto de la vida de Carla.

Han sido algunos más los que se han animado a lanzar preguntas a la joven. Uno le preguntaba por la posibilidad de hacerse más tatuajes, a lo que Carla contestaba: “verdadero, y tengo miedo porque tengo demasiadas ideas”. La sobrina de doña Letizia insistía una vez más en que es feminista y que no le importa lo que digan de ella, lo que está en consonancia con la reciente declaración que acaba de hacer.

Mientras que la semana pasada no dijo claramente que se encontrase en Madrid, la nieta de Paloma Rocasolano le ha comentado a uno de sus seguidores que podrían conocerse si va la capital. Esto, unido a que el tatuaje que recientemente se ha hecho lo ha realizado un tatuador de Aranjuez, hacía pensar en que Carla se encuentraba aquí y no había vuelto aún a Alemania. Carla ha puesto punto final a las especulaciones le ha comentado a uno de sus seguidores que sí que tiene intención de regresar a Alemania, donde reside con una familia para la que trabaja de au pair y con los que, a tenor de lo que ha ido publicando en los últimos meses, está muy contenta