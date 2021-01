Carla Vigo ha hecho de las redes el medio de comunicación ideal para mantener contacto con sus seguidores. La sobrina de la reina Letizia sorprendía hace unos días mostrando en su perfil de Instagram el tatuaje que se acaba de hacer. Carla compartía con sus seguidores no solo el resultado de este nuevo cambio de imagen, sino también el proceso, del que se ha encargado un tatuador de Aranjuez, localidad en la que reside habitualmente. Un cambio que generaba numerosas reacciones en la red, de muchos de sus seguidores que se mostraban entusiasmados con este paso por parte de la nieta de Paloma Rocasolano.

Carla ha recurrido de nuevo a su perfil para hacer una batería de preguntas de verdadero o falso a sus seguidores. La joven ha contestado abiertamente a algunas de las cuestiones que le han planteado sus seguidores, aunque algunas han resultado muy llamativas. La primera de las preguntas ha sido sobre su orientación sexual. Uno de los seguidores le ha escrito: “eres hetero”, a lo que la sobrina de la reina Letizia ha respondido sin tapujos que es bisexual. Una inesperada revelación ya que hasta ahora se desconocía este aspecto de la vida de Carla.

Han sido varios los followers que han querido preguntar a la joven. Uno le ha preguntado por la posibilidad de hacerse más tatuajes, a lo que Carla ha contestado que sí: “verdadero, y tengo miedo porque tengo demasiadas ideas”. La sobrina de doña Letizia ha vuelto a declarar que es feminista y que no le importa lo que digan de ella. Una de las cosas que más le ha llamado la atención es cuando le han dicho que se parece a su abuelo paterno, Jesús Ortiz, a lo que ha respondido: “no me lo suelen decir, pero ya me lo han dicho varias personas, así que supongo que verdadero”, ha escrito.

Aunque no ha dicho claramente que se encuentre en Madrid, la nieta de Paloma Rocasolano le ha comentado a uno de sus seguidores que podrían conocerse si va a Madrid. Esto, unido a que el tatuaje que recientemente se ha hecho lo ha realizado un tatuador de Aranjuez, hace pensar en que Carla se encuentra aquí y no ha vuelto aún a Alemania. La joven se trasladó el pasado mes de septiembre a Alemania, donde reside con una familia para la que trabaja de au pair y con los que, a tenor de lo que ha ido publicando en los últimos meses, está muy contenta.

No es la primera vez que Carla Vigo hace una encuesta de este tipo a través de su perfil, aunque no siempre ha tenido el resultado que hubiera esperado. Hace algunas semanas preguntó a sus seguidores por personajes a los que podría parecerse y fueron muchos de ellos los que le dijeron que a la duquesa de Alba. Algo que no gustó mucho a la joven, hasta el punto de que llegó a publicar un post en el que explicaba las claras diferencias entre ella y Cayetana de Alba. También un poco antes, uno de sus seguidores le había pedido que se pronunciara sobre la monarquía, a lo que respondió: “no pensaba subir esto, pero creo que mi respuesta es obvia: paso palabra. Además, por favor no me preguntéis cosas así porque me ponéis entre la espada y la pared y no es cómodo”, escribió la joven en su perfil.