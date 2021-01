Instagram se ha convertido en la plataforma donde muchos de sus usuarios famosos permiten que sus incondicionales seguidores sepan algo más de su vida, ya sea profesional o personal. La moda de realizar una ronda de preguntas donde las celebs desgranan unas respuestas ofreciendo las intimidades de su corazón cada vez se extiende más, permitiendo saber aquello que a los fans les intriga de sus ídolos. La última en entrar al trapo de las cuestiones ha sido Carla Barber, la doctora que ha enamorado a Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, patriarca del mediático clan, quien hablando, o mejor dicho escribiendo, desde la verdad ha plasmado una serie de respuestas que no tienen desperdicio.

Los seguidores son muy cucos y no se dejan nada en el tintero y Carla, en este caso, tampoco ha querido mentir y no ha tenido problema en decir lo que piensa respecto a Anita Matamoros, la hija de Makoke y Kiko, del noviazgo que vivió con el futbolista Álvaro Morata o de que fue ella misma, sin despeinarse, la que le pidió matrimonio al doctor colombiano Camilo Esquivel, aunque también confiesa que esa boda que vio todo el mundo no llegó a ser auténtica porque no llegaron los papeles.

El que no sale muy bien parado de todas las parrafadas es realmente Morata, que hoy esta felizmente casado con la modelo Alice Campello, madre de sus tres hijos. El ex jugador del Real Madrid que hoy está en las filas del Juventus de Turín, mantuvo una relación sentimental con la médico durante un tiempo y ella, que seguro sabe la repercusión de su respuestas, comenta a un seguidor que le habla de este asunto: “Lamentablemente no tengo ninguna. No por mí, más bien por él… Creo que nunca aceptó que yo le dejara”. ¡Ahí queda eso! Ni corta ni perezosa añade en otra storie sobre cómo se lleva con sus ex parejas y afirma que con todas muy bien salvo justo con Morata.

La mediática cirujana, que conoció a Diego Matamoros en ‘Supervivientes’, habla de lo enamorada que está de él, que no viven juntos y que le encantaría formar una familia con el exconcursante y tener un hijo, es más, si esa familia fuera numerosa mejor. Cuestionada por lo que opina de una de las hermanas de Diego, concretamente por Anita, con la que su chico no mantiene ningún contacto, y si se llevaba bien con ella, Carla responde que “Sí, me parece una niña estupenda y majísima. Además, siempre me ha cautivado lo guapísima que es”.

Más tarde llegarían respuestas bastante curiosas y que denotan como es la personalidad de la doctora, por ejemplo cuando afirma que con Estela Grande, la exmujer de Diego, no se lleva mal: “Nunca he tenido ningún problema con ella. Antes de empezar con Diego me seguía en Instagram e incluso me mandó algún mensaje privado. Desde que empecé con él, dejó de seguirme”.

También afirma, después de confirmar a un seguidor que sí se casó, que realmente “nunca me llegue a casar. Los papeles no llegaron a tiempo y únicamente celebramos la fiesta. Aunque para mi fue una boda en toda regla, ante la ley… Mi estado civil siempre ha sido el de soltera…. Me encantaría volver a casarme, esta vez de verdad”. Por otra parte, en cuanto a su convalecencia tras la operación a la que fue sometida por lesionarse en una caída cuando estaba esquiando en Baqueira Beret, Barber dice que tienen que pasar dos meses hasta que pueda apoyar la pierna en el suelo. Toda una hecatombe para una mujer que no le gusta parar quieta.