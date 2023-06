Hotel Martínez: el refugio de las estrellas de cine en Cannes

Un año más, el Festival de Cannes no ha decepcionado. Por su alfombra roja han pasado los rostros más conocidos del mundo en el que ha sido un auténtico despliegue de glamour. Las celebridades se han enfundado en sus mejores galas para no faltar a su cita anual, uno de los eventos internacionales más importantes. Y, como era de esperar, Georgina Rodríguez ha acaparado todas las miradas. La novia de Cristiano Ronaldo ha asistido por cuarta vez a la red carpet, enfundada en un look dorado muy aclamado. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el hotel en el que se ha alojado durante su estancia en la ciudad francesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Se trata del Hotel Martínez, uno de los más conocidos por las estrellas del cine. Tal y como ella misma ha publicado, ha escogido este hotel para disfrutar de su estancia en la ciudad francesa. Se trata de un enclave de estilo art déco que fue inaugurado en 1929, pero que tiene mucha historia detrás. Fue a finales del siglo XIX cuando se construyó lo que fue una villa, La Coquette, que en 1874 fue comprada por el rey de Nápoles y la rebautizó como Villa Marie-Thèrése. Más de cinco décadas después, Emmanuel Martínez adquirió la propiedad y construyó el hotel más grande de la región, con siete plantas, obra del arquitecto Charles Palmero, aunque de la decoración interior se encargó Pierre Veneuvot. Cuando llegó la guerra mundial, el hotel fue ocupado por los alemanes y después por los americanos, cuando en 2013 cambió de nombre a Grand Hyatt Cannes Hôtel Martínez.

Un misterio sin resolver

Durante la liberación, se acusó a Emmanuel de haber vendido sus acciones a Mandel Szkolnikoff, el entonces denominado ‘Emperador del mercado negro’. Entonces, el creador del Hotel Martínez huyó de Francia y su hotel fue confiscado. En 1973, el empresario murió sin haber recuperado el enclave pero, ¿qué fue del judío? Se convirtió en el hombre más rico de Francia, contó con la protección de la Gestapo y huyó a España, donde fue presuntamente asesinado. Su cuerpo, en parte quemado, se encontró en la carretera de El Molar y ahí mismo fue enterrado. Pero las malas lenguas dicen que simuló su propia muerte para huir a Latinoamerica, aunque eso es otra historia que podría formar parte de Cannes.

Curiosidades

Este hotel es célebre porque por sus estancias se ha visto desfilar a estrellas del cine como Grace Kelly, Bruce Willis, Tim Burton o Penélope Cruz, entre otras. Actualmente cuenta con 409 habitaciones, incluidas 99 suites, dos apartamentos con terraza y la ‘Suite des Oliviers’; un jardín; una playa privada de arena; quince salones con capacidad para 15 mil personas, dos bares; y cuatro restaurantes.

Entre ellos, el más destacado, La Palme d’Or, dirigido por el chef Christian Sinicropi, con dos estrellas Michelin. Asimismo, su embarcadero se ha convertido en uno de los centros de la vida social de Cannes pues, además de facilitar la entrada a los barcos, tiene decenas de tumbonas donde los huéspedes se relajan y socializan. Y el precio de las suites alcanza los 36.000 euros la noche durante el festival.