El cambio físico de Luis Miguel, el Sol mexicano sin ocaso

A sus 53 años, Luis Miguel puede presumir de ser considerado uno de los cantantes más emblemáticos del panorama musical, y no es para menos. Es por ello que, contando con que está avalado por cuatro décadas de trayectoria profesional, no solo destaca por su impecable voz, sino también por su cuidado físico por el cual parece que no ha pasado el tiempo, conservando sus apariencia de maravilla. Un detalle por el que LOOK ha llevado a cabo una recopilación de la transformación de su aspecto y de todas las facetas por las que ha pasado el mexicano estadounidense para ser quien es a día de hoy.

Para conocer sus inicios hace falta viajar en el tiempo y concretamente al 1982 ya que, con tan solo 12 años, el cantante debutó como artista con su primer disco bajo una imagen marcada por una melena larga con flequillo, uno de los looks más trendy de aquel entonces y con el que saltó a la fama para ser conocido en todos los rincones del planeta. Tan solo dos años después, el intérprete ganaba su primer Grammy por la Academia de Artes y Ciencias gracias a su tema Me gustas tal como eres a dúo con Sheena Easton, siendo considerada la Mejor Interpretación Mexico-Americana. Un momento en el que ya contaba con un peinado más desenfadado con ligeras ondas hacia atrás, las cuales permitían ver su rostro a la perfección.

Desde ese instante Luis Miguel no dejó de recopilar éxitos hasta llegar a vender más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera laboral, habiéndose decantado por peinados más desenfadados como el pelo largo y en forma ascendente que lucía en el año 1985, cuando obtuvo su primera Antorcha de Plata y el premio Canción de San Remo, en Italia, gracias a Noi Ragazzi Di Oggi. Más tarde, y concretamente en 1988, la canción La incondicional marcaba un antes y un después en la radio latina, tema en el que aparecía con una cuidada melena efecto mojado y peinada hacia atrás.

Ya entrados los años 90, Luis Miguel lanzaba un disco titulado Luis Miguel 20 años que en tan solo una semana vendía más de 600 mil copias. Una etapa juvenil para el protagonista en la que de decantaba por el típico peinado con flequillo hacia arriba al que aportaba ligeras modificaciones mientras sacaba discos con géneros como el pop, las baladas, los boleros y muchos otros.

Pero, si algo ha caracterizado el físico del cantante ha sido su famoso tupé y su amplia sonrisa, la cual ha dedicado a todos los fans incondicionales que le han seguido durante tantos años y que ahora tienen oportunidad de ver una de las etapas más felices de su vida al haber anunciado una importante gira de cara a este año mientras mantiene el toque juvenil que le caracteriza.