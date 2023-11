Han pasado varios días ya desde que trascendieron las imágenes que protagonizó Genoveva Casanova junto a Federico de Dinamarca. Unas fotografías que han dado la vuelta al mundo y ha puesto en el ojo del huracán a la mexicana y al heredero al trono danés. En medio de esta polémica que ha atravesado fronteras, Boris Izaguirre se ha pronunciado al respecto, aunque eso sí, haciendo gala de su habitual discreción. El presentador ha reaparecido en el rastrillo solidario de Nuevo Futuro, que se celebra cada año en Madrid.

Genoveva Casanova en una imagen de archivo / Gtres

Sobre cuándo reaparecerá Genoveva, Izaguirre ha indicado que «ella misma sabrá volver a la palestra cuando realmente le haga falta». Asimismo, ha añadido que «Genoveva es una persona encantadora y me imagino que debe estar muy asombrada de esta situación y también hay que entenderlo». Para finalizar, ha comentado que «Genoveva es muy suya, a mi no me ha sorprendido todo esto».

Boris Izaguirre en una imagen de archivo / Gtres

Es necesario mencionar que, la mexicana, tal y como apuntan las últimas informaciones se encuentra en el País Vasco, su particular refugio. Concretamente se localiza en el Palacio de Arbaisenea, una construcción del siglo XIX que Cayetano Martínez de Irujo heredó de su madre, la difunta duquesa de Alba. Y es que, la buena relación que tiene con su ex marido la ha llevado a poder disfrutar de esta mansión que se ubica en un parque natural que se extiende por más de 15 hectáreas, y cuenta con 20.000 metros cuadrados de terreno, aunque la construcción ocupa tan solo 478.

La espectacular vivienda está dividida en varias plantas en las que, además de habitaciones, salón, cocina y baños, hay bodega y capilla. Hasta este mencionado enclave se desplazó Genoveva el pasado verano, cuando sufrió la dolencia pulmonar por la que tuvo que ser ingresada. Es por eso, que se puede confirmar que el norte de España se ha convertido en el lugar en el que refugiarse en los peores momentos.

Las primeras palabras de Genoveva Casanova

Tras convertirse en una de las grandes protagonistas de la crónica social de nuestro país, Genoveva procuró mantenerse al margen, sin embargo salió a la luz que tanto ella como Federico de Dinamarca pactaron»no alimentar nada» y permanecer en silencio, según contó Susana Griso en Espejo Público, pero la modelo no ha pudo mantener su promesa ante el duro momento que está atravesando. «Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar. Estoy destrozada», expresó Genoveva a Vanitatis en una arranque de sinceridad.

Genoveva Casanova por las calles de Madrid/ Gtres

Fernando Martínez de Irujo sobre Genoveva Casanova

Quien también ha reaccionado sobre este entramado amoroso que, por ende, también afecta a la mujer de Federico de Dinamarca, Mary Donaldson, ha sido Fernando Martínez de Irujo. El que fuera cuñado de Genoveva Casanova ha optado por el hermetismo y no ha querido pronunciarse al respecto, guardando silencio ante los medios de comunicación cuando reapareció en el rastrillo de Nuevo Futuro este pasado fin de semana.