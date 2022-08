Jennifer López y Ben Affleck saben cómo estar en el centro del foco mediático. Después de unas semanas donde las especulaciones sobre una posible separación física de la pareja han cogido mucha fuerza, las estrellas estadounidenses han querido acallar los rumores a golpe de ‘sí, quiero’. Pese a que ya pasaron por el altar hace apenas un mes, con una ceremonia íntima celebrada en Las Vegas, la cantante y el actor han querido volver a celebrar su amor por todo lo alto con un enlace de tres días que está teniendo lugar este fin de semana en la finca privada que Affleck posee en Riceboro (Georgia).

Durante el día de ayer se celebró la preboda, o lo que los americanos conocen como “ensayo”, para dar el pistoletazo de salida a un gran evento de la mano de Colin Cowie, el famoso organizador de bodas que ha estado detrás de algunos matrimonios muy recordados en Hollywood. Hoy está prevista la ceremonia principal y el domingo clausurará el evento con un picnic y una parrillada. Según ha trascendido en los medios estadounidenses, se ha instalado una carpa dividida por columnas, dejando espacio para un pasillo central por donde caminará la novia. Además de varios puntos de control de seguridad, a la entrada de la finca se pedirá a los invitados que enseñen su carné de identidad para poder acceder.

Sin embargo, un inesperado acontecimiento ha puesto en jaque los festejos. Durante la tarde de ayer, en mitad de varios camiones con los preparativos del enlace, una ambulancia fue fotografiada entrando en la finca tras recibir una llamada de emergencia. Después de unos minutos, el vehículo volvió a salir de la propiedad, escoltado por la policía y con el protagonista de Pearl Harbor detrás. Ahora se ha podido saber el por qué.

Tal y como ha comunicado Daily Mail, la madre del actor, Anne Christine Affleck, ha sido trasladada al Hospital de Savannah tras sufrir una fuerte caída. Al parecer, esta se encontraba paseando por el complejo cuando sufrió un profundo corte en su pierna izquierda, donde finalmente ha recibido varios puntos de sutura. Aunque el accidente parece no haber sido grave, el actor y su mujer han sido fotografiados a las puertas del centro médico con semblante serio y cierta preocupación. El medio británico ya ha informado que la familia al completo ha regresado a casa, donde la matriarca de la familia Affleck ya se está recuperando de la caída. Un susto que ha puesto en jaque el enlace matrimonial que tanto tiempo lleva cociéndose, que parece que finalmente sí se va a celebrar.

Esta celebración del amor por todo lo alto contará con, más allá de los hijos de los novios, algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como el presentador de televisión Jimmy Kimel, el actor Matt Damon o la intérprete Drea de Matteo, entre otros. No obstante, la gran ausencia del enlace será Jennifer Gardner, la madre de los tres hijos del actor, que por compromisos oficiales no podrá asistir a la que se espera que sea la boda del año. Según ha trascendido, Jay Shetty será el encargado de oficiar la ceremonia, un popular coach, que también casó a la estrella de Emily in Paris, Lily Collins y a su marido Charlie McDowell el año pasado. Pero, si hay una gran incógnita en torno al evento, esa es el vestido nupcial de la novia. Después de sorprender en su primera boda en Las Vegas, se ha rumoreado que JLo podría haber confiado en Ralph Lauren para su gran día. Sea como fuere, habrá que esperar para saberlo.