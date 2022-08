Jennifer Lopez y Ben Affleck, dispuestos a casarse por segunda vez

Después de haberse separado físicamente para favorecer a sus respectivas carreras profesionales tras haberse dado el “sí, quiero” tres semanas antes, Jennifer Lopez y Ben Affleck planean volver a revivir su boda por todo lo alto. Pese a que hace un mes ambos intérpretes pasaban por el altar de manera íntima y en Las Vegas, ahora habrían optado por volver a celebrar una ceremonia nupcial de hasta tres días de duración, la cual se prevé que tenga lugar de cara al próximo fin de semana.

Según han publicado los medios de comunicación Page Six y TMZ, y después de haber permanecido en el candelero durante los últimos días por haber decidido separar sus caminos temporalmente, la pareja estaría inmersa en los preparativos previos a una boda por todo lo alto para dar así al mundo y a sus familiares y amigos la fiesta que se merecen dos estrellas de su talla que ya han tenido oportunidad de sellar su amor en la famosa A Little White Chapel de Nevada: “Todo se va a enfocar principalmente en JLo, Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día”, contaba una fuente cercana a la pareja, creando la máxima expectación en torno a la próxima vez en la que la artista de On the floor se vuelva a vestir de blanco: “Su celebración íntima para familiares y amigos de tres días comenzará con una cena de ensayo el viernes, 19 de agosto”, continuaba explicando la misma persona, aclarando que el matrimonio como tal será el sábado y el domingo se llevará a cabo una parrillada y un día de campo para poner el broche de oro a un fin de semana de ensueño.

Con respecto al traje en el que se enfundará Jennifer en esta ocasión, otros de sus allegados han admitido que Ralph Lauren está entre sus firmas de cabecera, decantándose por un diseño de alta costura, personalizado y made in Italy que promete ser todo un acierto. Por si fuera poco, todo apunta a que será la revista Vogue la que haga un minutado de todo lo que ocurra en estos días para sacar a la luz una edición especial, como ya hicieron durante el enlace de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, además del de Britney Spears y Sam Asghari. A su vez, ha sido el wedding planner Colin Cowie, conocido por su excepcional trabajo con Oprah Winfrey o Michael Jordan, el encargado de poner a punto todos los detalles para el gran día de la pareja, contando con un presupuesto que va de los 25 mil a los 25 millones de dólares.

Por último, también ha podido saberse que la cita nupcial tendrá lugar en una amplia propiedad de Ben Affleck ubicada en Riceboro, Georgia, contando con la presencia de grandes rostros conocidos en el panorama internacional como Matt Damon, Jimmy Kimmel, Drea de Matteo y como no podía ser de otra manera, el hermano mayor del actor, Casey Affleck.