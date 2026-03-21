La boda de Irene Matamoros, en imágenes: del reencuentro de sus padre al look de los invitados

Irene Matamoros su pareja, el discreto Pedro Romero, se han dado el «sí, quiero» durante una romántica ceremonia que ha tenido lugar en Córdoba, exactamente en Lucena. Ha elegido uno de los templos más románticos de la zona: el Santuario de la Virgen de Araceli. Hasta allí se ha desplazado toda su familia, incluyendo a sus dos padres: Kiko Matamoros y Marián Flores. La relación entre estos siempre ha sido complicada, pero han dado un paso adelante por el bien de la novia. No era el lugar ni el momento para enfrentarse y todo ha salido según estaba previsto.

Irene Matamoros, el miembro más discreto de su familia, ha llegado del brazo de su progenitor a la iglesia. Este último ha apostado por un elegante chaqué azul de rayas. Han entrado juntos en la iglesia y ambos se han dejado ver emocionados. La historia que hay entre ellos siempre ha despertado mucho interés en la crónica social, aunque Irene nunca ha querido formar parte de los medios y en su día decidió mantenerse al margen. No obstante, es imposible no hablar de ella en situaciones como estas.

Irene Matamoros con su padre, Kiko Matamoros. (Foto: Gtres)

Lucena se ha vestido de gala para recibir uno de los acontecimientos más esperados de la temporada. Pedro Romero es igual de prudente que su pareja, así que ha seguido la misma línea que siempre. Ha llegado a la iglesia acompañada de la madrina, quien ha apostado por un vestido rosa y una mantilla negra.

El vestido de Irene Matamoros

El vestido de novia de Irene Matamoros ha sido uno de los grandes protagonistas de la ceremonia. Tal y como adelantó días antes su hermana Laura, el diseño ha llevado la firma de Claudia Llagostera, una modista que entusiasma a ambas y cuyo estilo encajaba a la perfección con la personalidad de la novia. Laura ya había confesado su ilusión ante el gran día y aseguró que siempre le había gustado el trabajo de la diseñadora.

Irene Matamoros y Pedro Romero. (Foto: Gtres)

El traje elegido por la novia destacaba por su elegancia y por un estilo delicado. Se trataba de un vestido con escote cuadrado y falda de tejido sedoso, cuya pieza más llamativa eran las mangas, confeccionadas en un tejido semitransparente con volumen y rematadas con puños bordados. Este detalle aportaba un toque distintivo al conjunto y elevaba un diseño que, pese a su sencillez, lograba captar todas las miradas.

Para completar el look, Irene apostó por un recogido en moño bajo del que partía un velo XXL que se fundía con la cola del vestido, creando una imagen muy romántica en su entrada a la iglesia. Durante ese momento se produjo un pequeño percance, ya que el velo se enganchó y cayó al suelo, aunque fue recolocado rápidamente y todo quedó en una simple anécdota. Fiel a su carácter discreto, la novia optó por no añadir grandes complementos, luciendo solo unos pendientes sencillos y un elegante ramo de lilliums blancos.

La decisión de Laura Matamoros

El foco estaba puesto en Irene, pero Laura y Diego también han tenido su cuota de protagonismo. Siempre que aparecen en algún evento se genera expectación y esta vez no iba a ser menos.

Laura Matamoros en la boda de su hermana Irene. (Foto: Gtres)

Laura Matamoros ha apostado por un estilismo muy acertado y ha sido una de las invitadas que más miradas ha acaparado durante la celebración. La influencer, que en los días previos había hablado con entusiasmo del enlace de su hermana Irene, llegó visiblemente emocionada y apostó para la ocasión por un original diseño de Redondo Brand. Ha completado su look con un bolso chanel del mismo tono que el vestido.

Nada más llegar, Laura se ha encontrado con las cámaras de la agencia Gtres y ha agradecido la presencia del equipo que estaba cubriendo la noticia. Después ha dejado claro que no iba a hablar de ninguna polémica porque no quería que nada estropease el día de su hermana.