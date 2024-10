Bertín Osborne reaparece tras la muerte de su padre: "Estoy hecho polvo"

El 18 de octubre, Bertín Osborne tuvo que dar el último adiós a una de las personas más importantes de su vida. Su padre fallecía por causas desconocidas. Tras este revés personal, el cantante ha reaparecido mientras abandonaba el domicilio de su ex pareja Fabiola después de visitar a sus hijos. «Estoy hecho polvo como a todo el mundo que le pasa esto, pero bueno no ha sufrido, se quedó dormido y ha sido una muerte muy tranquila y muy en paz. Yo la firmaba», ha dicho en un primer momento.

«Tenía 96 años y dos meses antes estaba perfecto», ha añadido al mismo tiempo que ha confirmado que se está refugiando en estos momentos en sus seres queridos. «Estaba viendo a los niños y a Fabiola y me voy ya. Me voy a Barcelona mañana y ya no vuelvo hasta la semana que viene o la próxima», ha contado.

Bertín Osborne paseando. (Foto: Gtres)

El presentador también ha aclarado el motivo por el que la despedida a su progenitor se realizó en la más estricta intimidad. «Mi padre lo dejó dicho que no quería ningún circo. Entonces, lo hicimos todo mis hermanas y yo. En el tanatorio estuvieron dos hijas mías y tres nietos. Bueno, y una prima», ha revelado. «Éramos poquísimos y todo fue muy en privado y ya está. Acabamos enseguida, lo incineraron y sí haremos un funeral la semana que viene o la próxima. No sé exactamente qué día porque lo están organizando mis hermanas», ha puntualizado.

Bertín Osborne reaparece tras la muerte de su padre. (Foto: Gtres)

Muere el padre de Bertín Osborne

El 18 de octubre murió Enrique Ortiz López-Valdemoro a los 96 años y, tal y como ha contado Bertín Osborne fue una despedida marcada por el hermetismo. Los restos mortales fueron incinerados en el tanatorio de La Paz, ubicado en el municipio madrileño de Tres Cantos.

Enrique nació en 1928 en el seno de una familia acomodada. Con el paso del tiempo heredó los títulos de VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas. Encontró el amor junto a María Teresa Osborne y Marenco, nieta paterna del II conde de Osborne, que falleció en 1991. Juntos tuvieron cuatro hijos en común, entre los que se encuentra el intérprete de Ámame como único varón.

Bertín se pronuncia tras la muerte de su padre. (Foto: Gtres)

Gabriela da el pésame a Bertín Osborne

Unos días después de esta muerte del padre de Bertín Osborne, Gabriela Guillén se pronunció en los medios de comunicación sobre lo sucedido, pese a que su relación con el artista es cordial por el bien del hijo que tienen en común. «Lo siento», indicó escuetamente. Además, aseguró que se había enterado de la noticia por unos «amigos». También quiso aclarar que no se había puesto en contacto con Bertín. «Es algo íntimo suyo, de la familia y yo lo respeto», comentó antes de marcharse a trabajar a su nuevo negocio.