Primeras palabras de Claudia Ortiz, hija de Bertín Osborne, tras conocerse la muerte de su abuelo

Enrique Ortiz López-Valdemoro, padre de Bertín Osborne, ha fallecido el pasado 18 de octubre a los 96 años de edad. Su cuerpo ha sido incinerado en la más estricta intimidad en el tanatorio de La Paz, ubicado en el municipio madrileño de Tres Cantos. Se desconoce la causa exacta de su muerte, ya que, hasta ahora, ningún miembro de la familia, incluido el cantante, se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en las últimas horas, quien sí ha querido hablar sobre este duro varapalo al que se ha enfrentado recientemente el clan ha sido Claudia Ortiz, hija pequeña del presentador y nieta del recién fallecido.

«Gracias, gracias», repetía al escuchar el pésame de las reporteras encargadas de seguir sus pasos por las calles de Madrid. Aseguraba que la familia estaba unida y, al ser preguntada por cómo se encontraba su progenitor, ha optado de nuevo por la calma y la tranquilidad: «Está bien, están todos bien. Gracias», concluía. Sin dar mayores detalles, la joven entraba a la Clínica Elena Valiente.

Claudia Ortiz en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin duda, estas primeras declaraciones de Claudia confirman que la familia prefiere vivir este duelo alejada del foco mediático y refugiándose los unos con los otros. No obstante, es probable que, cuando Bertín retome sus compromisos profesionales frente a las cámaras, dedique unas emotivas palabras a su padre, con quien mantenía una excelente relación a pesar de la complicada juventud del cantante, la cual los distanció durante un largo tiempo. El fallecimiento de Enrique habrá sido un duro golpe para el cantante, quien ya sufrió la pérdida de su madre, María Teresa Osborne y Marenco, en 1991, uno de los peores momentos de su vida. «Yo sufrí más la muerte de mi madre que la de mi primer hijo», reconoció en el programa de Jesús Calleja. Unas declaraciones que dejan entrever que no le será fácil adaptarse a esta nueva realidad.

Duros momentos para Bertín

Bertín Osborne en Sevilla. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que el fallecimiento de Enrique Ortiz López ha sucedido tan solo unos días después de que Bertín se enfrentara a la pérdida de uno de sus mejores amigos: Ignacio Arizon, a quien le dedicó unas emotivas palabras en El Diario de Sevilla: «El tabaco me ha robado a mi mejor amigo. Al mejor compañero de más de 50 años que uno soñaría en tener. Ignacio Arizon. Se me han ido amigos del alma, Fermín Bohórquez y Mercedes, José María González Valverde, Marcos Domeq… pero con Ignacio me he ido yo», expresaba.

Los títulos nobiliarios de Enrique Ortiz López-Valdemoro

Bertín Osborne y su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además de ser el padre de Bertín Osborne y tres mujeres más, nacidas fruto de su matrimonio con María Teresa Osborne Marenco, Enrique Ortiz López-Valdemoro también era aristócrata. Creció en el seno de una familia acomodada de la que heredó dos importantes títulos: VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas.