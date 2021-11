La Resistencia se ha coronado como la clara competencia de El Hormiguero en cuanto a programas de diversión. La frescura de las entrevistas dirigidas por Broncano ha hecho que cada vez sean invitados más prestigiosos los que quieren sentarse en los interiores del Teatro Príncipe Gran Vía para presenciar el show del presentador. Un buen rato que no ha querido perderse el propio Bertín Osborne, uno de los invitados más sorprendentes del programa desde que comenzó a emitirse en 2018.

El cantante llegó hasta el centro de la capital con el fin de promocionar su último disco, Cuarenta años son pocos, que vio la luz hace tan solo unas semanas. No obstante, su principal objetivo no era otro que pasarlo bien y ser partícipe de las bromas y vaciles típicos de Broncano: “Hoy vienes a promocionar cosas musicales, ¿no?”, preguntaba el presentador. A lo que Bertín respondía: “¿A eso vengo?”.

Los artistas tienen que irse adaptando a la demanda de cada tiempo, y Osborne no iba a ser menos. Allá por el mes de junio, ex de Fabiola Martínez se tiraba a la piscina junto a Carlos Baute para embarcarse en un nuevo y desconocido género para él: el reguetón: “He hecho reguetón con Carlos Baute pero no lo puedo cantar porque no sé bailarlo. El problema que tengo yo es que soy muy patoso. Poty no ha sido capaz de enseñarme un paso”, explicaba entre risas refiriéndose al emblemático coreógrafo de Operación Triunfo. Entre tanto, Broncano le preguntó que quién era Poty. “¿No sabes quién es? ¡Que un tío así esté presentando en televisión es alucinante!”, exclamaba sorprendido mientras se dirige a Ricardo Castella y Grison. Por su parte, Broncano continuó con su actitud cercana y advirtió a Bertín: “Te vas a llevar una colleja… que lo sepas”.

Para finalizar el programa, el presentador le preguntaba al protagonista de Mi casa es la tuya por su regalo: “¿Has traído algún regalo? La gente los suele traer?”. Sorprendido, Bertín parecía ajeno a esta tradición: “¿Hay que traer regalos aquí?”. Aprovechando el momento, Broncano hizo una petición de lo más peculiar a su invitado: “Me gustaría que me regalases un potrillo”. Algo que dejó atónito a Osborne, que aunque a priori se preguntó para qué querría eso el de Movistar, finalmente se comprometió a regalarle uno: “Te regalo uno de dos años, que a los tres es cuando se empiezan a domar”, finalizó.

Bertín, en medio de la polémica entre Gemio y Fabiola

A la salida de La Resistencia, las cámaras de Gtres esperaban la aparición de Bertín Osborne, teniendo en cuenta el último jaleo entre su ex e Isabel Gemio. Y es que Fabiola Martínez no dudó en escribir bastante enfadada a la comunicadora, que había dejado caer en una entrevista que la exmodelo podría estar enamorada. La que fuera esposa de Bertín Osborne hizo pública una conversación de WhatsApp con Isabel Gemio en Instagram en la que dejaba muy claro que en ningún momento había dado a entender que su corazón estuviera ocupado de nuevo.

Entre tanta polémica, los reporteros no dudaron en preguntar al artista sobre su opinión acerca de este malentendido entre ambas: “Yo quiero mucho a Isabel y seguro que lo arreglarán. Es absurdo todo”, declaraba Osborne.