Carlos Baute es un hombre feliz. Así lo gritaba el cantante a los cuatro vientos a través de su perfil de Instagram al reconocer, por primera vez públicamente, a su hijo José Daniel. El joven, de 31 años, es fruto del amor adolescente del músico con su novia de juventud. Un romance que terminó cuando, teniendo él 15 y ella 14 años, un embarazo inesperado se cruzó en el camino de la pareja.

Tras años negando públicamente que José Daniel fuese su hijo a pesar del tremendo parecido físico que existe entre ellos y de que un juez dictaminase que Carlos era padre del entonces chaval, algo ha cambiado entre ellos. Pero, ¿cómo ha pasado?

LOOK ha podido saber que padre e hijo comenzaron a hablar en diciembre de 2019. Apenas tres meses antes de que la pandemia de COVID-19 condicionase la vida de todos, y a fin de evitar una cita legal por la pensión que José Daniel demandaba a su padre, ambos iniciaron un trato que, lejos de quedar en un mero trámite, se convirtió en el inicio de la relación de la que desde hace unas horas presume el de ‘Colgando en tus manos’.

Fuentes de toda solvencia confirman a este digital que desde que ese primer acercamiento se produjo, padre e hijo ya se han visto más de una vez, siendo un pueblo de la provincia de Jaén el elegido por el artista para los encuentros con su primogénito. Celoso como ha sido siempre de su vida privada, Baute habría puesto como condición a José Daniel que no fuese él quien diera a conocer esta relación a los medios. De igual modo, Carlos pidió a su hijo mayor que no hiciese uso de las redes sociales, algo que parece estar cumpliendo a rajatabla, ya que en el post que el artista le dedica no aparece nadie etiquetado.

La misma fuente cuenta a LOOK que la imagen con la que el marido de Astrid Klisans ha sorprendido al mundo, fue tomada en junio del pasado año en Jaén. Tan pronto como los viajes entre provincias fueron permitidos, Carlos Baute y José Daniel, aprovecharon grabar en una imagen ese reencuentro que tantísimos años ha tardado en llegar.

Solo unas horas después de compartir la foto ante los más de 570 mil fans que siguen su día a día en Instagram, Carlos atendió a la prensa, revelando que “durante todo este tiempo hubo nubes que por suerte ya no están”. Aunque el músico no quiere dar muchos más datos, sí ha explicado que aún no ha podido presentar a sus tres hijos pequeños al hermano mayor y ha dejado claro que su relación actual es espectacular y que su prioridad es “recuperar todo el tiempo perdido”.