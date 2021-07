Belén Esteban felicita a su hija Andrea con muchos halagos y una foto increíble

Hay una persona a la que Belén Esteban siempre tiene en mente pero de la que nunca habla, su hija Andrea. Pese a ser hija de dos personalidades muy reconocidas, la joven siempre ha querido mantenerse alejada del mundo de las cámaras y, por eso, cuando cumplió la mayoría de edad envió un comunicado para que se la respetara. Y así se ha hecho. Sin embargo, este martes su madre ha querido hacer una excepción y ha presumido de ella en las redes sociales por un buen motivo, su 22 cumpleaños.

La de ‘Sálvame’ le ha dedicado una storie a su niña, la persona a la que más quiere en el mundo, para desearle lo mejor este día tan especial. Y aunque incumple sus propias ‘normas’, lo ha hecho con la mayor de las ilusiones y consciente de que la publicación pasará a la historia 24 horas después de publicarse. «Felicidades, mi amor. 22 años. Sigue con tus ilusiones y tus sueños. Siempre estaré a tu lado. Te quiero mucho», ha escrito junto a una imagen en la que su hija aparece de espaldas, preservando así su intimidad y disfrutando de un baño en un bonito paraje.

La historia va acompañada de una canción muy especial, ‘Believe’ de Justin Bieber, uno de los artistas favoritos de madre e hija, que han ido juntas a más de un concierto. Además, es un tema que significa mucho para Belén Esteban y es que lleva el título tatuado desde el pasado mes de abril.

Al cumplir 18 años, Andrea Janeiro Esteban decidió hacer las maletas y poner rumbo a Reino Unido, donde ha estudiado Comunicación y Marketing empresarial en el Birmingham Metropolitan College (BMet) de Londres. La llegada del coronavirus adelantó su vuelta a España, algo que su madre aceptó con los brazos abiertos, pues podía estar más cerca de ella. Pero a pesar de esto, Belén sigue respetando su deseo y apenas se refiere a ella en público.

Una de las últimas ocasiones fue el pasado mes de abril, tras el cumpleaños de Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario y, por lo tanto, hermana de su hija. Aunque sabía que podría ser criticada, Belén quiso desmentir que las jóvenes no se llevaran bien. «Es mentira que las hermanas no tengan relación», decía, para añadir que «lo que los mayores no hemos conseguido…». Los problemas que tengamos tanto Jesús como María José como yo, son nuestros», seguía, queriendo dejar a un lado a sus hijos de todas las polémicas. Los problemas que tengamos tanto Jesús como María José como yo, son nuestros».

Además, quiso explicar que su hija también se ha visto con su padre a la vez que con su hermana, por lo que el distanciamiento entre ambos sería menor que en el pasado. «Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Me parecería muy injusto callarme. No voy a decir absolutamente nada, pero me siento mejor. Estaba callada y estaba diciendo ‘¿qué hago?’, ‘¿qué hago?’. Ha sido el padre el que ha dado el paso… Solo digo que se han visto, pero que no podía callarme», dijo muy sincera.