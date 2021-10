Belén Esteban estalla contra Jesulín de Ubrique por el trato de favor a su hija pequeña

La relación de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique hace mucho tiempo que no es buena, ni siquiera amigable. Pero siguen unidos por la hija que tienen en común, una joven por la que la colaboradora de Sálvame tiene a su pequeña en un pedestal y quiere más que a nada. Para no hacerla daño, Belén intenta no hablar sobre ella o sobre la complicada situación familiar, pero hay veces en las que no puede más. Esta tarde ha sido una de esas ocasiones y la de Paracuellos del Jarama ha estallado contra el torero, pues le parece de lo más injusto el trato de favor que tiene a favor de su hija Julia, fruto de su relación con María José Campanario.

Esta semana se ha conocido que Julia Janeiro se ha sometido a una operación de aumento de pecho que ha llamado la atención al programa de Telecinco, que se ha preguntado quién ha asumido el coste de la cirugía -de unos 5.000 euros- dado que la joven no tiene trabajo que se le conozca. «A mí lo único que me molesta es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague la mitad de la carrera. Aquí sí que se ven hijos de segunda. Y no meto a la Jose», ha comenzado diciendo Belén, bastante molesta. «A ella no la meto porque ella no tiene nada que ver. Pero ha llegado un momento… Y sé que cuando llegue a casa me van a regañar, pero voy a dar las gracias a una persona: a ti, a la tía de mi hija, a Mamen.», ha dicho Belén, refiriéndose a Carmen Janeiro. «Mamen, muchas gracias por ser la única de la familia que te preocupas. Estaré siempre agradecida, muchísimas gracias, te lo digo de corazón. Y también le quiero dar las gracias, por alguna cosa también, a Beatriz Trapote. Gracias. Lo digo y nunca lo había dicho. Y qué suerte tienes Jesulín de que tu hija no me deje hablar, esa es la suerte que tú tienes ahora mismo. Porque si me dejara hablar se te caería la cara de vergüenza, ¡qué suerte tienes de la niña que tienes!».

Consciente de que a su hija Andrea no le iba a gustar su intervención, la televisiva no ha podido resistirse pues le parece que Jesús de Ubrique está cometiendo una injusticia con su hija. Aunque ella ha podido pagar a su hija los estudios para que se pudiera formar en lo que ha querido, le molesta la gran desigualdad del diestro andaluz con sus vástagos. «Gracias a Dios no falta de nada, pero hay cosas que duelen. Sobre todo para una educación, porque creo que los padres lo mejor que podemos dejar a los hijos es el afecto, el cariño, el amor, pero sobre todo una buena educación. Es el mejor dinero gastando que un padre puede dar a un hijo», ha dicho afectada, recalcando que no va en contra de Julia. «A una te niegas a pagar la mitad de los estudios y luego mandas a otra a Nueva York… ¡hombre! Y así 1.500 cosas, que en 22 años solo le ha comprado una Barbie embarazada, ¡me cago en la leche!», ha seguido diciendo Belén Esteban, que ha querido recalcar que en este asunto Julia Janeiro no tiene la culpa de nada al igual que María José Campanario «porque ella en la relación familiar nuestra no entra. A la Jose la saco de aquí».

Una de las grandes sorpresas ha sido la revelación de la relación de Carmen Janeiro con su sobrina Andrea. «Creo que estaba en deuda», ha comenzado diciendo Belén, para después matizar que no era la palabra oportuna porque se trata de su tía, «pero me he callado muchas veces y creo que ha llegado el momento de poner a cada uno en su lugar y a ella le doy el suyo. Hoy lo he dicho porque me ha dado la gana y le estaré agradecida toda la vida porque solo lo sé yo como es esa relación».

Viendo que igual no podía contenerse, finalmente Belén Esteban ha decidido salir de plató, no sin antes hacer suyo el famoso refrán «mi madre dice, yo tengo tres hijos y tres dedos, ¿cual me corto? Pues te digo que él se lo corta», refiriéndose a que Jesús nunca ha cuidado a su primogénita. «A cada uno nos duele lo nuestro», ha sentanciado Belén Esteban, que tras dejar las cosas muy claras no ha querido seguir hablando sobre el tema.