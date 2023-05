El doble juego de Belén Esteban con ‘Sálvame’ y sus amistades

Lo que Belén Esteban tiene con Sálvame es un amor-odio en toda regla. Ahora que el programa está a punto de llegar a su fin, ‘la princesa del pueblo’ no puede estar más descontenta y en desacuerdo con esta decisión que supone un punto final en su trayectoria frente a las cámaras. Por mucho que la gente piense que se trata de un «formato desgastado», para ella siempre será el empujón que le catapultó a la fama. Y así lo hizo saber tras conocerse la noticia de que echaba el cierre para siempre. «Llevamos 14 años dándolo todo, y seguimos dándolo. Orgullosa de trabajar en La Fábrica de la Tele, en un programa como Sálvame que ha hecho historia en televisión. Orgullosa de todo mi equipo», compartió.

Asimismo, después de presenciar el documental que la productora había grabado como homenaje de tantos años en antena, la de Paracuellos no puedo evitar emocionarse: «Es el programa de mi vida». Y así ha sido, pues cabe recordar que la tertuliana lleva como colaboradora desde 2009. «He llorado mucho, me he emocionado mucho, porque quienes empezamos este programa sabemos lo que hemos vivido», sentenció. Tal ha sido su decepción que no dudó en atacar a Ayuso y culpabilizarla del fin del formato. «Todo esto es una maniobra política para que la derecha gobierne, y yo soy muy leal a mi empresa y una tía que va de frente. No pienso volver a votar a Ayuso, lo tengo claro», dijo a una persona de su confianza, tal y como informó El País.

Sin embargo, la misma persona que apoya a Sálvame es la que ha defendido a rostros conocidos que han sido defenestrados por el programa, como Anabel Pantoja o la última, Raquel Bollo. ‘La princesa del pueblo’ ha vuelto a posicionarse junto a su amiga cuando esta ha estallado como recoge un vídeo que ya corre por la red. Con motivo de las declaraciones de la hija de Chiquetete, la empresaria cargaba contra la cadena de Fuencarral por permitir la participación de gente así, y Belén le mostraba su absoluto apoyo: «Su hija Rocío está siendo muy egoísta. Lo que tiene que recordar son las palizas que metía el padre a Raquel Bollo». Pero no ha sido la única.

Anabel Pantoja también mantuvo una guerra fría contra el programa y, finalmente, se acabó alejando de la televisión. A pesar de todo, la de Paracuellos siempre ha sacado la cara por ella, con quien mantiene una relación de amistad a día de hoy. «Qué pena que la gente no te conozca como yo, tendrás defectos como todo el mundo, pero para mi eres una de las mejores personas que conozco», ha dicho de la sobrina de Isabel Pantoja en alguna que otra ocasión. Y es que, para Esteban, las personas siempre van a estar por encima del programa, aunque ella también haya sido parte de ese juego.

Y lo mismo sucedió con Belén Ro. La colaboradora denunció públicamente haberse sentido acosada por el formato e, incluso, acudió a la policía para frenar lo que estaba viviendo. Entonces, todos sus compañeros se echaron encima de ella, defendiendo, una vez más, al programa. Pero la de Paracuellos volvió a dar portazo a Sálvame para defender lo que consideraba justo: «Ha hecho cosas mal pero tampoco, cuando el árbol está caído (…) No me parece bien que tras este boom todo el mundo vaya contra ella». Un doble rasero por parte de ‘la princesa del pueblo’ que siempre ha dicho lo que piensa, pase lo que pase, le pese a quien le pese.