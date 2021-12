Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han revivido viejas rencillas. Los dos son caracteres volcánicos que prenden su chispa con relativa facilidad y es habitual verles chocar en el plató. Se quieren mucho pero cuando no están de acuerdo se produce todo un choque de trenes. Eso es lo que pasó en el plató de Sálvame en un momento del pasado 1 de diciembre. Alto voltaje entre ellos.

El pico máximo de tensión se dio cuando se comenzó a hablar en la mesa de actualidad de la muerte de Mario Biondo, aprovechando el especial que preparaba Mediaset para esa noche. La Esteban se sentaba en la mesa de actualidad dispuesta a esclarecer algunas informaciones y testimonios que horas más adelante se verían en el extenso reportaje de Cuatro, pero durante un momento creyó oportuno no hablar de un aspecto concreto.

Belén chocó con Kiko Matamoros en la mesa de debate sobre este tema y espeto: «Mira, yo es que prefiero no estar en estos temas». Jorge Javier Vázquez le reprochó: «Ahora no quiere hacerlos. Hija mía…». Ella contestó: «No los quiero hacer porque pienso de una manera y estáis ahí, dale que te pego, dale que te pego…», se quejaba Belén.

Eso hizo estallar a Jorge Javier: «No quieres hablar del Rey, no quieres hablar de política, no quieres hablar de nada”, seguía el catalán. “No, perdona, el que me dijiste de no hablar de política fuiste tú… decidimos todos no hablar. Yo hago lo que me dicen”, apuntillaba Belén, muy enfadada con Jorge. “Ojo, yo también, yo también”, le contestaba Jorge Javier mientras se levantaban de la mesa. “¡No empecemos!»… «Yo no entiendo que la gente piense distinto que yo, no lo puedo llegar a entender. No me cabe en la cabeza y con los años cada vez peor», declaraba la ex de Jesulín.

Como los dos se conocen, fueron capaces de no llevar más lejos este encontronazo: “Tú y yo llevamos muchos años juntos y hemos tenido mil movidas, y unas más gordas que otra…”, a lo que Jorge le picó diciendo que «todas por tu culpa».

En el imaginario colectivo está la gran bronca que tuvieron en Sábado Deluxe hace varios meses. Todo comenzó cuando la colaboradora se reincorporó al programa tras la pandemia y se mostró muy crítica con la gestión del Gobierno: «No soy embajadora de nada ni de nadie, pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura». Algo que enfureció a Jorge Javier Vázquez porque pensaba que Belén Esteban se quejaba de vicio: «Estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda», decía antes de abandonar el programa.