Belén Esteban advierte a Olga Moreno tras sus últimas palabras en relación a Agustín Etienne

Ha pasado ya casi una década desde que los Premios Chicote irrumpieron en España para quedarse. Por su alfombra roja, han pasado una infinidad de rostros conocidos que no han querido perderse uno de los eventos más importantes del año, y en esta última ocasión, Belén Esteban ha querido volver a revalidar su presencia, la cual no ha empañado ni su reciente rotura de tibia y peroné, por la que estuvo varias semanas reposando en casa y sin poder acudir a su puesto habitual de trabajo en Sálvame.

Acompañada por su inseparable muleta, la también conocida como “princesa del pueblo” se ha dejado fotografiar en el photocall propio de la cita con un maxi vestido blanco vaporoso con escote a pico y manga larga, el cual ha combinado con una melena ondulada y peinada hacia un lado, lo cual le otorga un toque mucho más juvenil e innovador con el que ha posado frente a las cámaras con su mejor sonrisa.

Del mismo modo, la colaboradora de Sálvame no ha tenido problema alguno en atender a los medios de comunicación allí presentes para contarles cómo se encuentra ahora que su recuperación postoperatoria va dando sus frutos: “Me ha dicho la psicóloga que vaya a todo lo que me inviten. Lo echaba de menos y estoy impaciente porque aún me queda un poquito. Estoy mucho mejor, poco a poco, con mi rehabilitación que voy todos los días. Eso no lo puedo dejar”, comenzaba explicando, para después hacer hincapié en la importancia que está teniendo para ella el hecho de tomarse la vida con humor: “Falta me hacía, porque he pasado unos meses muy malos, pero no miro para atrás y miro hacia delante. Hoy voy a estar tranquila porque lo que yo quiero es bailar, pero todavía no puedo. Le digo a mi traumatólogo que cuando baile es que estoy bien, pero todavía no”, ha zanjado, visiblemente contenta.

Como no podía ser de otra manera, y dada la repercusión que ha tenido la información que dio Belén sobre el supuesto nuevo romance entre Olga Moreno y Agustín Etienne, los reporteros han querido saber la opinión de la ex de Jesulín de Ubrique: “Ay, de verdad… Me ha llamado Jorge Javier desde Sálvame y yo estaba en la peluquería poniéndome guapa y mira, paso”, ha señalado, haciendo referencia a las acusaciones de la ex de Antonio David Flores, que ha apuntado que Belén se habría inventado su relación con el representante: “La verdad es que no me merece la pena. Yo estoy aquí pasándomelo bien y, ¿sabes qué te digo? Que cada uno con lo suyo tiene bastante, que yo ya tengo con lo mío. Pero, ¿sabes qué te digo? Que a mí no me echen la culpa”, finalizaba, totalmente firme en sus convicciones al igual que en el programa de las tardes de Telecinco: “Como no es verdad, no me molesta, me conoce muy poco y menos Agustín, que me conoce desde hace 20 años”, ha concluido.