El achaque por el que Belén Esteban ha tenido que abandonar el plató de ‘Sálvame’

Aunque todo apuntaba a que la tarde del lunes en Sálvame iba a ser tan normal como cualquier otra, un susto totalmente inesperado ha marcado el transcurso del programa. Y es que, justo en el momento en el que Belén Esteban se encontraba comentando en directo la inesperada ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, ha sufrido un bajón de azúcar por el que se ha visto obligada a ponerse en contacto con los profesionales que había tras las cámaras.

Visiblemente preocupada, la también conocida como «princesa del pueblo» ha dejado de hablar de la sobrina de Isabel Pantoja para centrarse en su salud con una petición clara: «Me ha pitado el aparato del azúcar, ¿me podéis traer un sobre de azúcar, por favor?», preguntaba, mientras miraba detenidamente el monitor de glucosa que lleva consigo a diario entre sus prendas de ropa. Una vez el problema parecía solventado, la ex de Jesulín de Ubrique ha seguido haciendo hincapié en el apoyo que está brindando a su amiga Anabel ante esta ruptura, apuntando que está «mejor sola que mal acompañada» ahora que han salido a la luz varios rumores que apuntan a que el espadista la habría sido infiel. No obstante, la colaboradora no ha querido dejar pasar la oportunidad de tranquilizar tanto a sus compañeros como a la audiencia con un mensaje: «No, es la bomba que me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar», continuaba desvelando, agradeciendo a todos los allí presentes la rápida capacidad de decisión que han tenido para que ese pequeño inconveniente no fuera a mayores.

Sin embargo, lo que nadie podía llegar a imaginar es que, unos minutos después del susto, Belén Esteban abandonaba el plató. Un movimiento que hacía saltar las alarmas al caber la posibilidad de que esta bajada de azúcar fuera más grave de lo que parecía a priori, aunque tal vez esta ausencia repentina del directo del programa de las tardes de Telecinco simplemente se deba a la intención de la propia protagonista para cerciorarse de que todo está bien respecto a su salud. Mientras tanto, sus más allegados y compañeros de profesión han permanecido en sus respectivos puestos de trabajo dispuestos a dar continuidad a una tarde en la que ha sonado con fuerza el nombre de Anabel Pantoja, aunque en todo momento pendientes de cualquier cambio que pudiera haber en el estado de Belén Esteban.

Con el paso de la tarde y la nula información que ha dado el programa sobre Belén, todo apunta a que la colaboradora ha recuperado su estado normal sin mayor inconveniente y todo ha quedado en un susto por el que ha preferido marcharse del plató pese a tener información sobre la prima de Kiko Rivera que no ha querido desvelar por lealtad a ésta. Aunque sí que ha querido recalcar que Anabel ha dado «todo» por amor y porque realmente confiaba en la relación que inició en los Cayos Cochinos y que ha finalizado casi un año después.