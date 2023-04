Beatriz Trapote vuelve a pasar por quirófano

Beatriz Trapote ha vuelto a operarse del pecho a sus 42 años. De forma inesperada, la mujer de Víctor Janeiro anunciaba su paso por quirófano para después explicar el por qué de esta nueva intervención. Fue a los 19 años cuando decidió mejorar su aspecto físico con esta operación, pero con el paso de los años (y las circunstancias) ha tenido que hacer algún que otro retoque.

«El pecho era una de las cosas con las que siempre había tenido esa historieta de ‘tengo muy poco pecho’, lo que podríamos decir un complejo», ha comenzado explicando a sus más de 120 mil seguidores. Algo que tenía en mente cambiar y que así hizo en la adolescencia, cuando se dedicaba al mundo del modelaje. La operación estética fue financiada por sus padres y, gracias a mucho esfuerzo y sus pequeños trabajos, consiguió devolverles todo el dinero. En su día quedó muy contenta, pero con el paso del tiempo su cuerpo cambió. «Pasaron de los 19 a los 29 y ese año, en el 2010, me voy a Supervivientes. Me voy a Nicaragua, era la última aventura que se hizo allí porque después empezó en Honduras. Vine de Supervivientes y estaba muy delgada pues habría perdido 10 o 12 kilos», fue entonces cuando su pecho cambió por completo. Conoció a la Clínica Bruselas y, tras sentirse como una más de la familia, decidió que era el sitio ideal para hacer el cambio que quería.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Trapote (@beatrapote)

El problema vino cuando adelgazó tanto (sumado a tener el esternón muy amplio), que hizo que sus prótesis se vieran muy separadas. ¿La solución? Confiar en los profesionales y poner las prótesis encima del músculo: «Me pusieron 430 gramos y fenomenal». Pero llegó la maternidad y con ella la lactancia. Después de tres hijos y varias idas y venidas de dar el pecho, su aspecto cambió y se quedó piel sobrante en la parte de abajo del pecho, algo que no le gustó en absoluto. «Cuando Víctor iba a Pesadilla en el paraíso yo me ponía mis vestidazos pero decía: ‘qué pecho tan horrible’. Pero era lo que había. Esperé que Víctor saliera del reality . Fui a ver a la cirujana y me dijo que tenían que pasar cuatro meses desde que dejase la lactancia», ha explicado.

Cuatro meses después, Beatriz Trapote ha podido cumplir su deseo y volver a lucir como quería. «No ha sido nada preocupante, simplemente ha sido un cambio de prótesis. Las tengo igual, por encima del músculo y en lugar de 430 ha cambiado de marca y han sido 425, que equivale a una talla de sujetador 90 copa C», ha sido explícita. Una información que sus seguidores han agradecido, pues parece que las operaciones estéticas de pecho se han convertido en un tema tabú. Ahora, queda esperar para ver los resultados, pero la mujer de Janeiro no puede estar más feliz de haber dado ese paso, incluso ha guardado las prótesis anteriores para recordar este proceso como algo esencial en su vida.