Vicky Martín Berrocal tiene nueva aventura profesional: un videopodcast para hablar sin tapujos de lo que le plazca. La diseñadora está dispuesta a reunirse con los rostros más conocidos de nuestro país y tener una charla distendida en la que se sientan como en casa, abran su corazón y desvelen aspectos que por culpa de la fama son apreciables para la sociedad. Y la primera en hacerlo ha sido Isabel Díaz Ayuso, como perfecta invitada para dar el pistoletazo de salida a A solas con…, un proyecto que promete -y mucho-.

Durante una hora, ambas mujeres han tenido tiempo para tocar todo tipo de temas: desde amores hasta la erótica del poder, pasando por la presión de ser conocida en cada rincón de la geografía nacional. «La madre de más de siete millones de madrileños», Ayuso, se ha abierto en canal y ha mostrado una cara cercana que su posición política no le permite mostrar habitualmente. «Yo antes era muchísimo más divertida, muchísimo más risueña, mucho más inmadura en todo y ahora he vivido tantas cosas duras y tengo tanta responsabilidad que hago muchos esfuerzos por llevar una vida muy ordenada y que dejó de ser la misma», se ha sincerado como nunca, subrayando ser más tímida de lo que realmente parece. Si hay un adjetivo que defina a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ese es ‘independiente’. Ella misma se considera una persona libre, que lleva las riendas de su vida y que ha tenido que contenerse debido a su nuevo cargo en el Gobierno.

Isabel Díaz Ayuso, primera entrevistada del podcast de Vicky Martín Berrocal / Instagram

Pese a ser uno de los rostros más conocidos de nuestro país, Isabel Díaz Ayuso ha intentado mantener en todo momento su vida sentimental en un discreto segundo plano. De su terreno amoroso se conocen pocos detalles, como que mantiene una relación con Alberto González y que hace apenas unas semanas sufrió un aborto espontáneo que la mantuvo alejada del foco mediático un tiempo. Pero ahora, con total confianza frente a Vicky Martín Berrocal -a la que ya considera parte de su círculo más cercano-, ha tocado el tema del amor y, por consiguiente, también del desamor, ese que ha experimentado en numerosas ocasiones. «He sufrido sin parar en el amor y además volvemos a caer. Es maravilloso. Yo hubiera preferido una historia de cuento de uno para toda la vida», se ha sincerado.

Una charla entre amigas en la que también ha habido tiempo y espacio para hablar de infidelidad. Una cuestión que la cara visible del Partido Popular en Madrid tiene bien claro: «Mejor que no me lo cuenten. Ni me lo planteo y ya está». Para ella, la lealtad es algo muy importante en una relación, y más en una historia de amor. A día de hoy, pese a que su corazón pertenece a una persona en concreto, ha decidido conservar la relación y la amistad de sus ex parejas. Pero, ¿qué es lo que busca Ayuso en la persona que le acompañe toda la vida? «Que sea buena gente, que tenga curiosidad por la vida, por aprender, ver, crecer», ha respondido. Y es que, aunque ahora esté viviendo una etapa muy feliz, no siempre ha sido así. Pero los errores en el amor le han hecho ser quien es a día de hoy: «Como somos pasionales, esto va contigo y te va a pasar toda tu vida. Luego lo veo con perspectiva y lo celebro; a pesar de los disgustos me he llevado grandes alegrías, satisfacciones y grandes compañeros».