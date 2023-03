Las grandes ausencias marcan el día más especial de Miguel Bosé junto a sus tres pilares

Como ya adelantaba Miguel Bosé durante su última aparición en El Hormiguero, tan solo faltan unas horas para que se estrene Bosé, la nueva serie sobre la vida del artista que estará disponible a lo largo de este 3 de marzo en la recién nacida plataforma de streaming SkyShowtime. Es por ello que una gran parte del clan Bosé y de los allegados al protagonista se han reunido en torno a las 18:15 horas en la capital para dar pie a una alfombra roja que ha contado con un gran número de asistentes como de ausentes.

Como no podía ser de otra manera, Miguel Bosé a su llegada ha acaparado todo el protagonismo de los medios de comunicación presentes en el enclave. Y es que, en los minutos que ha durado el photocall, el intérprete de Amante bandido no ha dejado de sonreír, dedicando algunos gestos de lo más cariñosos a personas como José Pastor, que también ha hecho posible la emisión de la ficción en torno a la realidad del cantante. Sin embargo, cabe destacar que él no ha sido el único protagonista de la cita, habiendo acaparado una gran parte de la primera plana algunos miembros de su familia como Palito, Paola y Lucía Dominguín.

Las tres féminas se han convertido en las reinas de la alfombra roja haciendo gala de unos looks de lo más extravagantes, los cuales no han resultado en absoluto extraños teniendo en cuenta sus distintas y llamativas personalidades siempre que reaparecen públicamente. Y es que, mientras que Lucía ha hecho uso de una gran diadema de flores como es habitual, Paola se ha decantado por un traje de dos piezas repleto de color en animal print. Por su parte, la ex concursante de Supervivientes ha optado por la sencillez como mejor arma al lucir un atuendo sencillo a la par que sofisticado junto a un amplio collar en azul capri.

De esta manera, tanto las hermanas de Miguel como su sobrina han demostrado estar al lado del artista en este nuevo proyecto de su vida, a diferencia de otros seres queridos que no han asistido a la cita mencionada. Aunque ha sido muy notable la presencia de Lucía, Paola y Palito, ha llamado también a su vez la atención el «plantón» de otros de los sobrinos del cantante con quienes a priori parecía que gozaba de una muy buena relación amistosa. No obstante, quizá todos ellos hayan tenido que faltar en una fecha tan destacada a consecuencia de problemas de coordinación en sus respectivas agendas.

Dada la importancia del lanzamiento de la serie de Miguel Bosé, quienes no han querido perderse esta esperadísima premiere han sido Alaska y Mario, por ejemplo, además de otras celebrities como Anna Ferrer, Bibiana Fernández, Antonia Dell’Atte o Raquel Sánchez Silva, además de actores de la talla de Miguel Ángel Muñoz o Arturo Valls, entre otros.