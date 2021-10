El sorprendente ataque de Rosario Mohedano a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco tiene varios frentes abiertos. A la reciente demanda de su hermana, Gloria Camila, para que no se haga público el contenido de los diarios de Rocío Jurado en la nueva docuserie que iba a emitir Mediaset este otoño, ahora se suma un nuevo ataque por parte de su prima, Rosario Mohedano. Gloria tiene la intención de interponer una demanda judicial frente a Rocío Carrasco, ‘La Fábrica de la Tele’ y Mediaset por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre, que considera vulnerados por todos ellos, y como paso previo a dicha acción, ha presentado una demanda de diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado.

Tal como publicó la revista Semana, la hija de Amador Mohedano ha visto una puerta abierta a través de la batalla legal que inició contra los directores de ‘La Fábrica de la Tele’. Su intención es dar un golpe contra los responsables de formatos como Sálvame por lo que considera acoso hacia su persona, después de años en los que se han estado dando informaciones que amenazan su imagen pública y su carrera profesional. Rosario se encuentra a la espera de juicio pero su objetivo es ir por lo penal y pedir pena de cárcel contra los demandados.

Mientras ese momento llega, la prima de Rocío Carrasco ha estallado en las redes para denunciar la presunta doble moral no solo de los productores de televisión sino también la de la hija de Rocío Jurado, lo que ha dejado claro que su relación no sería tan buena como se pensaba. Mohedano ha lanzado varios mensajes en su perfil con los cuales despeja toda duda sobre su posición en torno a la polémica que ha generado el documental de Rocío Carrasco y lo que esto ha supuesto para la hija de Rocío Jurado.

También por lo penal ?

Vamos , que no todo vale 👏🏼👏🏼👏🏼

Mientras nosotros les sentamos en un juzgado por lo penal otras los sientan en su casa para cenar .https://t.co/ZnfiW2VN4a — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) October 11, 2021

En uno de los textos que Rosario ha escrito en su perfil de Twitter responde a la última información que se ha publicado sobre Rocío Flores, según la cual la joven ha demandado a los productores del documental por hacer público el contenido de la sentencia judicial sobre el episodio de maltrato que protagonizó con su madre y que supuso el fin de su relación. Rocío Flores demanda a Adrián Madrid y Óscar Cornejo, como productores de la docuserie, pero no a Rocío Carrasco, que es quien ha facilitado los documentos.

Cierto es q no hay más ciego q el q no quiere ver.

Mi condena es para La Fábrica ,x eso mismo ,xq sé muchísimas cosas y todos los delitos que han hecho y consentido durante 25 años.

Q no se os olvide q mi prima demandó y les quito las demandas ,pero tenían y muchas — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) October 12, 2021



Horas más tarde de su primer mensaje, la artista ha matizado sus palabras: “cierto es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Mi condena es para ‘La Fábrica de la Tele’, por eso mismo, porque sé muchísimas cosas y todos los delitos que han hecho y consentido durante 25 años. Que no se os olvide que mi prima demandó y les quitó las demandas, pero tenían y muchas”, ha escrito la hija de Amador Mohedano.