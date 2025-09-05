Así será la boda de Pablo López y Laura Rubio: en un pueblo de Cádiz y en menos de dos semanas

Pablo López y Laura Rubio ya son marido y mujer. Tal y como informó en exclusiva LOOK, se dieron el «sí, quiero» el pasado 19 de julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli, ubicada en la plaza de Jesús de Madrid. No obstante, más allá de eso, poco o nada se conoce sobre el enlace, ya que se subieron al altar en secreto y manteniendo una gran discreción al respecto.

Desde entonces, como no podía ser de otra manera, la posibilidad de que el cantante celebrara su boda por todo lo alto más adelante, era cada vez mayor según pasaba el tiempo, ya que en esa ocasión no había estado acompañado por muchos de sus seres queridos. Solo se encontraban al lado del matrimonio la madre del cantante, su hermano Luis y el hermano de Laura, Álex, además de unos pocos amigos. Ahora, la revista del saludo ha adelantado dónde y cómo se llevará a cabo el que podría decirse que será uno de los eventos VIPS más esperados de la temporada.

Momento de la ceremonia de Pablo López. (Foto: Look)

De acuerdo con el medio citado, el intérprete de El Patio va a celebrar el enlace el próximo 20 de septiembre, a las seis y media de la tarde, en Alcalá del Valle, un pueblo gaditano que podría considerarse como un entorno idílico alejado del ruido de la ciudad. Se trata de un lugar que conserva una arquitectura de origen árabe, con casas encaladas y joyas arqueológicas como los dólmenes del Tomillo. Según lo publicado, todos los invitados serán trasladados hasta una finca de este pueblo en autobuses y, a su entrada, tendrán que entregar sus teléfonos móviles. Una medida que vuelve a poner de manifiesto que será una fiesta distendida donde la privacidad jugará un papel muy importante para que no trascienda ningún tipo de detalle a la esfera pública.

Pablo López. (Foto: Gtres)

Entre la larga lista de invitados, se espera que estén presentes importantes figuras de la música que han forjado una gran amistad con Pablo López a lo largo de los años. Entre todos, resuena con fuerza el nombre de Antonio Orozco, uno de sus compañeros de La Voz con el que siempre ha mostrado tener una gran afinidad. Es por ello por lo que todo apunta a que la música tendrá un papel fundamental durante el enlace.

¿Quién es Laura, la novia de Pablo López?

Laura Rubio y Pablo López se conocieron hace casi cinco años cuando ella se presentó como concursante de La Voz y él era uno de los coaches de la edición. En la temporada, Laura fue eliminada en la semifinal tras haber interpretado temas como You Are So Beautiful, Tainted Love, Back to black, With a little help from my friends o Human. Como no podía ser de otra manera, estaba en el equipo de Pablo.

Vamos allá!!😍 pic.twitter.com/bZ3t4gV3WA — Laura Rubio La Voz (@LauraRLaVoz) December 15, 2017

Laura tiene ocho años menos que Pablo, concretamente, según la revista Clara, actualmente tiene 32. Es malagueña pero, más allá de eso, lo cierto es que poco o nada se sabe sobre su vida personal. Sobre su trabajo tampoco se conocen detalles.