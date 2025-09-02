Tras cuatro años dedicado de lleno a las redes sociales -donde acumula más de medio millón de seguidores-, y tras trabajar para importantes marcas de moda, Pablo Garna se ha despedido del universo 2.0 para dejar su carrera como influencer e ingresar en el seminario para ordenarse como sacerdote. El de Granada ha tomado a los 35 años esta decisión con la que cambia radicalmente su vida, tal y como explicó en su cuenta personal -en la que, durante este tiempo, ha tratado de que los jóvenes y su comunidad conozcan a Dios-.

«Soy consciente de que es una decisión que seguramente el mundo no entiende: una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos y pocas preocupaciones, pero, ¿de qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida? ¿Yo me niego a conformarme? (…) Para mí ese es el verdadero éxito en la vida: hacer y vivir la vida que un día Dios pensó para mí; hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo. Han sido casi cuatro años maravillosos en los que desde el primer día soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla (…). He tenido momentos buenos y momentos de bajón. He podido viajar y conocer mundo; vivir cosas que en mi vida me habría imaginado, teniendo la oportunidad de compartirlas con mi familia y amigos. He sido (y sigo siendo) muy feliz. Pero sin duda el mayor regalo que me llevo de esta cuenta son los milagros, continuos, de personas contándome y abriéndome su corazón», ha dicho antes de comunicar que, a finales del mes de septiembre, desconectará de las redes para ingresar en el seminario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo García (@pablogarna)

Una publicación que ha causado numerosas reacciones en el mundo influencer, que han aplaudido su sincera decisión y le han deseado lo mejor en esta nueva etapa en la que se preparará para su camino al sacerdocio.

La carta de despedida de Sofía Ellar

La primera vez que Pablo Garna se dio a conocer en redes fue gracias a Sofía Ellar, la cantante que lo descubrió hace tres años. El de Granada protagonizó Madamoiselle Madame, una trilogía con la que daba carpetazo a su versión más adolescente tras poner fin a su relación con Álvaro Soler. La participación del influencer -y, como él mismo dice «si Dios quiere, futuro sacerdote»- causó una gran revolución por su físico y por su papel de chico malo. Tal fue así que su repercusión se vio reflejada en sus redes, donde aumentó sus seguidores en tiempo récord.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofia Ellar (@sofiaellar)

Precisamente, la intérprete de Amor de Anticuario -que también fue ex pareja de Álvaro Morata antes de que el futbolista comenzara con María Pombo-, ha querido dedicarle unas emotivas líneas en redes sociales a modo despedida, donde ha destacado todas sus cualidades y, sobre todo, ha querido agradecerle que apareciera en uno de los momentos más complicados de su vida.