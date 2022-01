Semana muy movida en la Casa Real. Fue el pasado miércoles cuando Iñaki Urdangarin acaparó todas las miradas al aparecer este miércoles paseando por la playa de Bidart junto a Ainhoa Armentia, mientras que la infanta Cristina permanecía en Suiza. Una noticia que en cuestión de horas dio la vuelta al mundo y dejó entrever que el que fuera duque de Palma había puesto punto y final a su relación con la hermana del Rey tras haber encontrado el amor en otra parte.

Desde ese momento han sido muchos los rostros conocidos que no han tenido reparo a la hora de opinar sobre este giro inesperado de los acontecimientos, entre ellos Blanca de Borbón. La prima del emérito ha hecho público un comunicado en su Instagram en el que ha querido dar el máximo apoyo a la infanta en este trance tan mediático: “Espero que esté Vd. Bien, que se encuentre maravillosamente. Después del batacazo de su matrimonio. Espero que a ellos les vaya bien, pero que Vd. Encuentre también estabilidad y al VERDADERO hombre de su vida y pueda ser feliz. Cordialmente y con amor, Blanca Isabel de Borbón, su tía”, escribió. Unas palabras con las que ha dejado bastante claro que toda la familia está apoyando incondicionalmente a la hija menor de la Reina Sofía en este bache.

Aunque no son tan cercanas a la infanta Cristina, Carmen Lomana y Nieves Herrero tampoco han tenido problema alguno en expresar su reacción al enterarse del nuevo romance de Urdangarin. Y es que durante el funeral de Jaime Ostos, la empresaria ha querido dedicar unas palabras bastante contundentes al exduque: “A mí este tipo me parece que no tiene ética ni nada de lo que hay que tener, ni respeto. (…) Creo que lo que más ha molestado, y al Rey emérito, creo que también es el descaro de salir a pasear por Bidart de la mano de esta señora que se supone que hace poco que se conocen”, declaraba. Por su parte, la periodista mostró su asombro ante tal bomba informativa: “Me ha sorprendido mucho, mucho, muchísimo. Yo creo que como al resto de la gente no, no podías imaginar algo. O sea, es que no me lo podía creer”, aseguraba durante la pasada noche.

Quien también se ha pronunciado ha sido Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora ha concedido una entrevista exclusiva a ¡Hola!+ desde uno de los stand de Fitur donde ha confesado no haber sentido nunca cariño alguno por el exjugador de balonmano: “Me ha parecido fatal, era un hombre que ya me caía muy mal desde hacía mucho tiempo. Todos estamos con Cristina. Yo estaba el día que se conocieron los dos, estaba en Australia, fue hace muchos años y ya no me gustó”, arremetió.

Por otro lado, Fiona Ferrer y Esperanza Aguirre han preferido blindar la figura de la infanta al no opinar sobre el escándalo y mantenerse en un segundo plano, aunque lo cierto es que cada vez son más las celebrities que se suman a la hora de apoyar públicamente a la hermana de la infanta Elena.