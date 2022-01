Antonio David Flores y Marta Riesco están juntos. El pasado 12 de enero la prensa del corazón amanecía con la portada de la revista Lecturas en la que se revelaba que el exguardia civil y la periodista mantienen una relación amorosa. Si bien hace unas semanas el padre de Rocío Flores negaba dicho idilio, ahora ha dado un paso al frente dadas las informaciones que han salido a la luz y que le han colocado de nuevo en primera plana mediática.

El excolaborador de Sálvame ha emitido un comunicado a través de su canal de Youtube. «Hace algún tiempo dije que no volvería a hablar sobre mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta ahora que me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí, sino por otras personas que pueden verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así que voy hacer una excepción. Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado caminos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo», se ha podido leer al inicio del clip.

No ha querido dejar pasar la ocasión para hacer una petición que afecta directamente a su hija, Rocío Flores. «Decir también que quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierte a mí. Y ahora sí, es el momento de hablar sobre mí», ha indicado.

El escrito ha continuado hablando sobre Antonio David Flores y su situación. «Y ahora sí, es el momento de hablar sobre mí. Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación», ha añadido.

«En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se publiquen o se difundan informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar a una familia. Familia que somos y seremos. Gracias a todos los mensajes de apoyo. Estas son las únicas palabras que voy a decir al respecto. Antonio David Flores», ha terminado diciendo Antonio David Flores.

Ahora, queda esperar a que se prononuncie la otra protagonista de esta historia, Marta Riesco, que, aunque ha lanzado un mensaje a través del periodista Antonio Rossi, no ha hablado en primera persona. A lo largo de este jueves, Rocío Flores, también deberá hacer frente a lo sucedido en El programa de Ana Rosa.