Antonio Banderas sale de la boda de su hija para brindar con la prensa y dar explicaciones

Una vez más, Antonio Banderas ha demostrado que se merece la buena reputación que le precede. El artista ha salido de la boda de su hija para brindar con la prensa y para explicar el motivo por el que han celebrado el evento en Valladolid y no en Málaga. Según dice, necesitaban un espacio amplio que tuviese capacidad para albergar a todos los invitados, que son muchos.

El actor ha sido muy generoso, ha saludado personalmente a los presentadores de los programas que estaban cubriendo la noticia en directo y ha agradecido a los reporteros que estuvieran tratando el tema con mucho cariño. La boda ha estado blindada, pero él ha hecho gala de su generosidad y ha confirmado que las estrellas también pueden ser cercanas.

Un momento muy divertido

Stella del Carmen y Alex Gruszynski se han dado el «sí, quiero» durante una romántica ceremonia que ha tenido lugar en Valladolid, concretamente en el hotel bodega Abadía Retuerta. Tal y como hemos contado en LOOK, la pareja ha estado mucho tiempo preparando este evento tan importante y todo ha salido según estaba previsto. La familia ha confiado en buenos profesionales y ha contratado a una empresa americana para que se encargue de la seguridad. Sin embargo, hay un espontáneo que ha logrado saltarse algunas normas.

Según los datos que nos han proporcionado, un hombre se ha acercado al monasterio donde se estaba celebrando la boda de Stella. No tenía malas intenciones, sólo quería hablar con Antonio Banderas para presentarle un proyecto y darle una carta. La cuestión es que el personal de seguridad no le ha dejado entrar y le ha invitado a salir del recinto. En ese momento, el protagonista de nuestra noticia se ha dado la vuelta y no ha puesto ningún impedimento. Después, ha hablado con las cámaras de la agencia Gtres y ha recalcado que no iba a hacer nada malo.

El espontáneo que se ha colado en la boda de Stella del Carmen. (Foto: Gtres)

La boda de Stella del Carmen era uno de los eventos más esperados de la temporada. La joven nació en Málaga, pero gran parte de su trayectoria se ha desarrollado fuera de nuestro país. La cuestión es que siempre que puede visita España porque se siente muy bien en su tierra natal y esto ha hecho que tenga muchos fans. Por no hablar de que sus padres son dos estrellas internacionales. Es decir, su enlace matrimonial con Alex Gruszynski ha sido cubierto por los mejores medios.

Dakota Johnson desata la locura

El individuo que se ha colado en el evento no es la única anécdota que podemos destacar. También hay que hacer mención a los fans que se han desplazado hasta las inmediaciones de la Abadía Retuerta para hacerle una foto a Dakota Johnson. La artista es hermana de Stella, así que confirmó su asistencia hace mucho tiempo y todo el mundo sabía que iba a acudir a la ceremonia, al banquete y a la fiesta. De esta forma, sus seguidores se han trasladado hasta el lugar de los hechos con unas pancartas que demuestran que en España es un rostro muy querido.

Dakota Johnson en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Melanie Griffith también ha tenido mucho que ver en la locura que se ha desatado antes de la boda. No es fácil ver a tantas estrellas juntas, así que son muchos los curiosos que se han acercado a Valladolid para ver si podían captar algún detalle interesante.

La generosidad de Antonio Banderas

Stella del Carmen junto a su padre, Antonio Banderas. (Foto: Gtres)

Antonio Banderas saltó a la fama gracias a su talento como intérprete, pero se ha convertido en el mejor representante de la cultura de nuestro país. Después de triunfar en Hollywood, regresó a su Málaga natal para crear un teatro cuyos espectáculos están a la altura de los mejores shows de Nueva York. Lleva a España por bandera y las nuevas generaciones sueñan con seguir sus pasos. Sin embargo, lo mejor de todo no es su capacidad para crear, sino su generosidad con todo el que le rodea.

El evento nupcial de Stella ha estado marcado por el hermetismo, pero decenas de medios han puesto rumbo a Valladolid para intentar descubrir algún dato. Banderas era consciente de esto, así que ha tenido un bonito gesto con la prensa y les ha pedido a los camareros que le entregasen a la prensa jamón, queso y una empanada de chorizo. Como vemos, el actor sigue sin perder su esencia.