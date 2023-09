Hace 27 años, Antonio Banderas recibió su mejor regalo: la llegada al mundo de su hija, Stella del Carmen. Lo hacía en el Hospital Costa del Sol ubicado en Marbella, un 24 de septiembre de 1996 que cambió la vida del actor, y de Melanie Griffith también. La única hija que tienen en común y que, a día de hoy -después de un complicado divorcio y una guerra fría que hace tiempo llegó a su fin- les sigue uniendo y así será para siempre. Una mujer que ha seguido el legado profesional de sus padres y que sigue siendo el motivo de la felicidad de ambos.

Antonio Banderas y Melanie Griffith con su hija, Stella del Carmen / Gtres

Aprovechando esta fecha marcada en rojo en su calendario, Banderas ha abierto su álbum más personal y desconocido hasta la fecha para dedicarle unas emotivas palabras a su hija en la red. «Querida hija mía, tu llegada al mundo hace 27 años sigue siendo el día más bonito de mi vida. ¡Felicidades Stella del Carmen!!!», ha escrito junto a un post rescatando imágenes de Stella de pequeña y adolescente. La joven comparte con el cineasta una excelente relación, hasta tal punto de haberse convertido en su mejor ayudante en la industria cinematográfica.

Stella del Carmen ha preferido estar detrás de la cámara y forjarse un futuro muy prometedor como directora y guionista. Aunque estudió Escritura Creativa en Estados Unidos y ha trabajado en numerosas ocasiones como modelo para revistas internacionales, su pasión está al lado de su padre, a quien ha ayudado en la parte más creativa de la producción de filmes. Tanto es así que debutó en la industria como ayudante de dirección en 2021.

Por su parte, Melanie Griffith también ha querido dejar constancia de este día tan especial con una particular felicitación: «¡Feliz cumpleaños mi bella Estela! Desde el día en que naciste, has traído mucho amor, compasión y alegría a nuestra familia y al mundo. Te amo con todo mi corazón. Es un honor para mí ser tu mamá». La relación de Stella del Carmen con sus progenitores es maravillosa, aunque haya tenido que vivir a matacaballo entre Málaga y California, sobre todo a raíz de su divorcio en 2014.

Y es que, Antonio Banderas nunca ha ocultado el orgullo que siente hacia su hija, que se ha convertido en la niña de sus ojos. Sin ir más lejos, el año pasado, durante la Gala Solidaria Starlite Porcelanosa, quiso dedicarle unas emotivas palabras y resaltar sus comienzos en el cine: «Stella tiene una opinión muy clara sobre las cosas. Creo mucho en su criterio». Entonces, ambos habían trabajado mano a mano en la industria y el cineasta no podía dejar pasar la oportunidad de subrayar que Stella se había convertido en su mejor ayudante.

Antonio Banderas y su hija, Stella del Carmen, en California / Gtres

Empezaron juntos en Company y han continuado haciéndolo hasta día de hoy: «Me sirve mucho tenerla al lado, no tanto por las labores que realiza en el teatro, que hace trabajo de una segunda ayudante de dirección, más bien después. En el momento en el que llegamos a casa me comenta las cosas que ha visto y ahí sí me vale muchísimo su opinión».