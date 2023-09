El truco de Melanie Griffith para que el tiempo no pase por ella

Melanie Griffith se convierte en noticia en cada una de sus apariciones públicas ya sea por sus declaraciones o por su indiscutible buen gusto por la moda y buena apariencia. La actriz de cine estadounidense se ha consagrado como una de las favoritas para las prescriptoras de estilo y belleza, y para las fieles defensoras de que la edad es el mejor de los complementos. Y no es para menos.

Este miércoles, sin ir más lejos, la ex de Antonio Banderas posó ante los medios de comunicación en la Gala del Día del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer’s Disease International (ADI); que se celebra anualmente cada 21 de setiembre. Lo hizo sin una gota de maquillaje, presumiendo de piel perfecta, y ataviada con un look al más puro estilo Pilar Rubio: cien por cien rockero. La intérprete de Working Girl o Un regalo para papá, lució unos pantalones vaqueros anchos de efecto lavado, que combinó con un jersey semitransparente de color negro, de cuello alto, y un abrigo largo del mismo tono.

Melanie Griffith en un evento en Los Ángeles / Gtres

Como calzado, Melanie optó por unas botas de inspiración motera que cada vez es más frecuente ver en redes sociales. Si bien no ha trascendido la marca ni el modelo de las de la actriz, son, a simple vista, muy parecidas al diseño de Miu Miu, correspondiente a la temporada otoño-invierno 2022; que se caracterizan por las hebillas por toda la caña. Para subrayar este estilo informal, la actriz llevó un moño de efecto despeinado.

En el evento en cuestión, Melanie Griffith estuvo acompañada de otros rostros conocidos, como Emma Heming Willis, mujer de Bruce Willis, quien, cabe recordar, fue diagnosticado con demencia frontotemporal en la primavera de 2022. Una enfermedad que presenta muchas similitudes con el Alzheimer.

Melanie Griffith y Maria Shriver en un evento en Los Ángeles / Gtres

El ritual de Melanie para lucir una piel perfecta

Si bien es cierto que a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, Melanie ha mejorado a golpe de bisturí, ácido hialurónico y bótox, también lo ha hecho gracias a lo que ella tilda de «fuente de la juventud» y que se resume en un estricto ritual diario a base de productos de OG The Rich Cream, del alemán Augustinus Bader. Firma de la que es embajadora desde hace varios meses. «Ella misma ha hablado en distintas ocasiones de ello en su perfil en Instagram, donde reúne a más de seis cientos mil seguidores. «Por la mañana, uso The Face Oil, luego The Cream. Por la noche, uso The Face Oil y The Rich Cream. Ah, y me encanta The Body Lotion para el día, y The Body Oil con The Body Cream encima por la noche. Mi piel es buena, pero se mantiene más joven».

«Después de invertir en la empresa, comencé a llevárselo a todos mis amigos. Ni siquiera estaba el proyecto terminado, pero les encantó. Luego, a través de un par de novias, conocí a Cassandra Gray de Violet Grey, y ella se enamoró y empezó a venderla», añadió.