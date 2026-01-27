Antonio Banderas da la cara por Julio Iglesias y cuestiona a Óscar Puente: "Es algo muy grave"

Ha pasado más de una semana desde que dos trenes de alta velocidad descarrilaban en la localidad cordobesa de Adamuz. Por ahora, se han contabilizado 45 fallecidos, una cifra que, como no podía ser de otra manera, ha sobrecogido a toda España. Antonio Banderas fue uno de los primeros en reaccionar a la tragedia, utilizando sus redes sociales para mandar sus máximas condolencias a los seres queridos de las víctimas. «Consternado ante el terrible accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz. Mi corazón con los afectados y los familiares de las víctimas en estos duros momentos», escribía.

Días más tarde de lo ocurrido, el actor ha acudido al plató de Espejo Público, donde ha manifestado de nuevo cómo se siente ante esta fatídica noticia. «Cuando se interrumpe la vida de una persona, no solo se interrumpe la de esa persona, sino la de todos los que la rodean. Pero en este tipo de situaciones también sale lo mejor del ser humano, como la actitud de todo el pueblo entero», comenzaba a decir.

Como no podía ser de otra manera, Susanna Griso, la presentadora del programa citado, no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle por el mantenimiento de los trenes actuales, algo que Banderas no ha tenido problema en responder. «Con la cantidad de impuestos que tenemos, no entiendo por qué ocurren estas cosas. Era y es la joya de la corona (el AVE en España), la segunda nación del mundo después de China con más trenes. Lo tendríamos que tener impoluto porque se utiliza muchísimo», sentenciaba. En cuanto al debate generalizado sobre si Óscar Puente, ministro de Transportes, debería dimitir o no, el intérprete también ha sido claro. «No lo sé, no me aventuro, me gustaría que todas las investigaciones terminasen y que se aclarase. Y, cuando todo esto salga, que este hombre tome la decisión que tenga que tomar. Y la gente que decida en sus casas […] Pero si no ha habido un mantenimiento adecuado, es algo muy grave, concluía».

Su opinión sobre el caso de Julio Iglesias

Durante su entrevista, Antonio Banderas también se pronunció sobre el otro tema de actualidad que acapara constantes titulares en nuestro país: las denuncia que han presentado dos ex empleadas a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y otros delitos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado el caso, pero el malagueño ha hecho hincapié en que forma parte de una generación «que salió a la calle para cambiar una forma de hacer política». «Es un tema muy complicado. […] En tiempos de Franco eras culpable hasta que no se demostrara lo contrario y luchamos por la presunción de inocencia», comenzaba a decir.

Antonio Banderas y Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Añadía que el daño que había recibido la imagen de Julio era muy difícil de reparar porque consideraba que «una vez que te salpica el barro de las injurias, ya es muy difícil». «Estamos viviendo un tiempo muy complicado en el que hay una tendencia a que determinadas personas se estén convirtiendo en exactamente lo que critican, y eso es muy doloroso de ver. Hemos pasado de ser ciudadanos a ser sospechosos. Ahora somos todos sospechosos y basta que alguien te ponga el dedo para que ya seas un sospechoso», concluía sin querer pronunciarse en exceso.