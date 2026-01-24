Antonio Banderas se ha sincerado por completo sobre los problemas económicos a los que tuvo que hacer frente cuando quiso abandonar Málaga, su tierra natal, con apenas 18 años y muchas ganas de triunfar. Y es que los inicios del actor no fueron nada fáciles, según ha explicado él mismo.

De hecho, comenzó trabajando en pequeños teatros hasta que fue descubierto por Pedro Almodóvar, lo que le cambiaba la vida para siempre. Sin embargo, hasta llegar a ese momento Banderas lo pasó realmente mal, e incluso tuvo que basar su dieta en patatas. Tanto es así, que llegaba a comprarse un libro de recetas para aprender diversas técnicas con las que poder cocinar este alimento.

Antonio Banderas en 1980. (Foto: Gtres)

Los complicados inicios de Antonio Banderas

Así lo ha detallado en una reciente entrevista. «Comiendo, prácticamente, solo patatas», asegura. E incluso se vio obligado a buscar mil alternativas para no terminar viviendo en la calle. «Yo en mi primer año viví en Madrid en nueve pensiones distintas, me iban echando de cada una de ellas porque no pagaba», ha reconocido durante su paso por el programa de Pablo Motos.

Antonio Banderas y Pedro Almodóvar en los años ochenta. (Foto: Gtres)

Una situación que llegó a tal punto, que el actor incluso se planteó seriamente renunciar a su sueño y volver a Málaga. Aunque, de repente, su suerte comenzó a cambiar. «Un día, cuando ya tenía claro que me volvía a Málaga, tenía comprado hasta el billete de vuelta, al salir de este bar, me cruce con Alicia Moreno, hija de Núria Espert, y directora del teatro María Guerrero. Decidí darme la vuelta y preguntarle que qué podía hacer para conseguir trabajar en el teatro», ha compartido.

Poco después, Antonio terminaba realizando una obra de teatro que acudió a ver el mismísimo Pedro Almodóvar. Desde ese momento, entre ambos se forjaba una relación profesional y de amistad que dura hasta el día de hoy.

El estrecho lazo entre Antonio Banderas y Pedro Almodóvar

«Tienes una cara muy romántica, deberías hacer cine algún día», le dijo el director manchego a Banderas tras verle actuar por primera vez. Y así fue, puesto que no dudó en buscarle para protagonizar la que sería su segunda película: Laberinto de pasiones (1982). Ese fue el proyecto con el que Banderas debutó en el cine y que le abrió las puertas al estrellato. «Me lo pasé muy bien trabajando con Pedro Almodóvar en las cinco películas que hicimos juntos en la década de los 80», asegura el malagueño.

Antonio Banderas y Pedro Almodóvar. (Foto: Gtres)

Sin embargo, llegó un punto en el que Banderas se vio tentado a abrir su carrera al público internacional. «América me dio la posibilidad de hacer películas de terror, musicales, películas sociales, películas para niños, películas independientes, políticas», explicaba al respecto.

Una decisión que fue vista como una traición por parte de Almodóvar. De hecho, estuvieron 22 años sin trabajar juntos. «Él me había creado, yo en cierto sentido era algo suyo. Vio mi partida como una traición y ha necesitado tiempo para perdonarme», contaba hace un tiempo. De hecho, el director fue muy duro con él, y le advirtió que Hollywood iba a pasarle factura. «Vas a malgastar tu talento. Y yo te lo habré advertido», llegó a decirle.. Afortunadamente, el manchego no acertó en sus predicciones, y a día de hoy Antonio Banderas puede presumir de ser una de nuestras grandes estrellas internacionales.