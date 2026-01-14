Antonio Banderas volvió anoche al plató de El Hormiguero para presentar Godspell, el musical que dirige y produce y que aterriza en el Gran Teatro Pavón de Madrid el próximo 21 de enero tras su exitoso paso por Málaga. Fue su duodécima visita al programa de Pablo Motos, una cifra que confirma su estatus como uno de los invitados más queridos y recurrentes del espacio.

El actor malagueño atraviesa una etapa muy ligada al teatro, un terreno en el que ha volcado gran parte de su energía creativa desde la apertura del Teatro del Soho en su ciudad natal. Godspell es su quinto musical como director y propone una reinterpretación contemporánea de los Evangelios, con una puesta en escena que pone el foco en valores como la tolerancia, la solidaridad, la compasión y la esperanza. Un espectáculo que, según explicó, invita a «celebrar la vida incluso en los momentos más oscuros».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Hormiguero (@elhormiguero)

Durante la entrevista, Banderas no solo habló de su nuevo proyecto artístico, sino que también se mostró especialmente cercano al recordar algunos de los episodios más duros de su juventud. El actor relató cómo en los años finales del franquismo fue detenido junto a otros compañeros de teatro durante una protesta artística contra el régimen. «Nos tiraron al suelo, nos esposaron y nos llevaron a comisaría», recordó. La anécdota tuvo un giro inesperado cuando reveló que el jefe de policía que los recibió era su propio padre, quien acabó permitiendo que todos se marcharan a casa.

El intérprete también se sinceró sobre las dificultades económicas que atravesó en sus primeros años en Madrid. «Pasé hambre. Vivía en pensiones, no tenía dinero y muchas veces solo comía patatas», confesó. Incluso contó cómo buscaba monedas por la calle y cómo un camarero del Teatro María Guerrero le salvó durante una época regalándole cada noche un bocadillo de jamón y una cerveza. «Hubo un tiempo en el que eso era lo único que comía», admitió. Ese periodo de incertidumbre estuvo a punto de hacerle abandonar su sueño, pero un encuentro fortuito con Alicia Moreno, hija de Nuria Espert, cambió su destino. «Entré al teatro, me presenté y pregunté qué tenía que hacer para trabajar en el Centro Dramático Nacional», recordó. Poco después llegaron las pruebas, el primer gran papel… y el encuentro con Pedro Almodóvar que marcaría el inicio de su carrera cinematográfica.

Antonio Banderas en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Más allá de su pasado, Banderas también habló de cómo el infarto que sufrió en 2017 cambió por completo su forma de ver la vida. «Fue una sobredosis de realidad», ha dicho en más de una ocasión. Tras aquel susto, decidió bajar el ritmo, regresar a España y centrarse en lo verdaderamente importante: su familia, sus amigos y su pasión por el teatro. Su pareja, Nicole Kimpel, tuvo un papel clave en aquel momento, ya que fue quien le salvó la vida al reaccionar con rapidez y llamar a emergencias.

En el plano personal, el actor mantiene una relación estable con la empresaria desde hace más de una década. Juntos reparten su tiempo entre Málaga y otros destinos internacionales, aunque Banderas nunca oculta que su corazón está en su tierra natal. «Soñé con ser actor desde Málaga y ahora he podido devolverle todo lo que me dio», ha repetido en varias ocasiones.