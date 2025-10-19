Antonio Banderas abandona Valladolid tras filtrarse las fotos privadas de la boda de su hija

La boda de Stella del Carmen y Alexander Gruszynski ha despertado el interés de los mejores medios, así que no era de extrañar que la prensa extranjera haya cubierto la noticia. Lo que nadie esperaba era que una revista publicase una foto del interior del evento. A través de este material, que no podemos reproducir por cuestiones legales, se puede ver perfectamente el vestido de la novia y otros detalles de la celebración. Fuentes cercanas aseguran que Antonio Banderas estaba tranquilo, pues no le importaba que trascendiera ninguna imagen, la cuestión es que su hija quería que todo quedase en la intimidad.

Después del revuelo, el famoso actor y su familia han abandonado Valladolid, lugar donde ha tenido lugar el famoso enlace matrimonial. Como era de esperar, Banderas no está molesto con la prensa porque entiende el trabajo de todo el mundo. Es más, ayer tuvo un gesto que en LOOK no tardamos en publicar. El artista, cuando acabó la ceremonia, salió para brindar con los reporteros que estaban informando al respecto e incluso entró en directo en un programa de televisión para saludar a la presentadora.

Antonio Banderas marchándose de Valladolid. (Foto: Gtres)

Antonio Banderas, una vez más, ha demostrado que la humildad es la única llave que abre todas las puertas. El artista se ha reunido con sus seres queridos en un enclave de ensueño y ha explicado que Stella se decantó por esta opción porque quería disfrutar de algo de paz. Debemos tener en cuenta que vive en Los Ángeles y que trabaja en el mundo del espectáculo, así que era necesario salir de la gran ciudad si quería casarse de forma «discreta».

La familia Banderas deja Valladolid

Stella del Carmen elaboró una lista de invitados que ha despertado el interés de todo el mundo. No es para menos, pues entre su círculo de amigos se encuentran las hijas de Barack Obama, entre otras celebridades. Eso por no hablar de que su madre y su hermana, Melanie Griffith y Dakota Johnson, son dos estrellas mundiales. De hecho, decenas de fans de trasladaron hasta Valladolid pensando que, en algún momento, iban a poder verlas.

La expectación ha estado en todo lo alto, pero no hay evento que no tenga un final y la boda de Stella ya ha terminado. Por ese motivo, la familia Banderas ha recogido sus cosas y ha puesto rumbo a Málaga, ciudad donde reside el artista. Según ha salido publicado, los tíos y primos de la novia se han quedado a dormir en el hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII situado en Sardón de Duero donde ha tenido lugar el evento. Los gastos han corrido a cuenta de Stella del Carmen y Alexander Gruszynski, quienes no han escatimado porque querían que todo saliese perfecto.

Ni rastro de Melanie Griffith

Melanie Griffith después de un evento. (Foto: Gtres)

Melanie Griffith estaba invitada y, como es normal, ha estado en la boda de su hija, pero no hay ni rastro de ella. Igual que Banderas salió a brindar con la prensa y hoy se ha dejado ver en el aeropuerto, la actriz de Hollywood ha logrado camuflarse y ningún fotógrafo ha podido verla. Es posible que haya querido pasar inadvertida para no robarle el protagonismo a su hija y la misma explicación podemos usar para entender por qué tampoco tenemos fotos de Dakota Johnson.

Si no tenemos en cuenta el comportamiento tan natural de Antonio Banderas, es cierto que ha habido cierto misterio. El hermetismo ha sido el lema de la boda, pero nadie puede negar que Valladolid ha vivido en primera persona uno de los acontecimientos más importantes del año.