Ha pasado tan solo un mes desde que se diera por iniciado este 2022, pero lo cierto es que ha dado para mucho. El 3 de enero Tamara Gorro se ponía frente a la cámara para grabar uno de los vídeos más duros de su vida, ya que anunciaba que rompía su relación con Ezequiel Garay. “Gracias por estos 12 años”, escribió en el título del clip.

«Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos doce años. Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio», comenzó diciendo la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

«Nos vamos a separar, que no divorciar», aclaró también. «Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido. (…) Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos». «Hemos formado una familia admirable, al menos para mí. Hablo con dolor porque hay amor. Digo esto ahora porque la decisión está tomada. Quiero adelantarme a posibles rumores», apuntó. Después, el día de la cabalgata de los Reyes Magos compartió una instantánea familias, con la que confirmaba la buena relación que mantiene con su expareja.



Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Después de varios obstáculos Anabel Pantoja y Omar Sánchez pudieron celebrar su enlace. Tuvo lugar el pasado 4 de octubre en La Graciosa. Lugar en el que se reunieron sus familiares y amigos más cercanos, aunque con una notable ausencia, la de Kiko Rivera, ya que no se encontraba con fuerzas de asistir por el reciente fallecimiento de su abuela, doña Ana.

Kiko Matamoros reveló que Anabel y Omar habían roto. Horas después era la sobrina de Isabel Pantoja quien confirmaba el peor de los presagios: su breve matrimonio había llegado a su fin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Soy yo quien toma la decisión. Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido…», contó en Sálvame entre lágrimas. Por su parte, el empresario se mantiene al margen y cuando los medios de comunicación le preguntan por lo ocurrido prefiere limitarse a decir «no voy a hablar».

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Sin duda, otra de las grandes rupturas de este 2022 ha sido la de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. La revista Lecturas mostró unas imágenes en las que aparecía el ex duque de Palma junto a otra mujer en actitud cariñosa que no era la Infanta. Se trata de Ainhoa Armentia con quien mantiene una relación sentimental, aunque eso no es todo porque trabajan juntos.

La hija del rey emérito y la reina doña Sofía emitieron un comunicado dando por finalizada su relación. «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin», rezaba el escrito.