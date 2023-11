No es noticia que el clan Pantoja esté más dividido que nunca. A pesar de la ruptura familiar, hay una persona que continúa teniendo acercamiento con todo el clan y ella es: Anabel Pantoja. La colaboradora de televisión no se priva en mostrar la buena relación que mantiene con su tía Isabel Pantoja, su primo Kiko Rivera y su prima Isa Pantoja.

Isa Pantoja y Anabel Pantoja en la boda de la última con Omar / Gtres

Estas últimas semanas se ha celebrado en Sevilla la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, uno de los eventos que podría haber sido el motivo para que tuviese lugar el reencuentro del clan Pantoja. Sin embargo, la colaboradora de televisión, se vio sola en uno de los mejores días de su vida. Su madre y su hermano fueron las grandes ausencias, ya que decidieron no asistir al enlace. La que sí asistió al día en el que la hija de la tonadillera se dió el ‘sí, quiero’, fue su prima Anabel Pantoja. «He llorado, he reído, he bailado muchísimo», relataba en sus redes sociales la sobrina de Isabel Pantoja, mostrando su felicidad tras la boda de su prima. Desde que conoció la noticia de que se casaba, Anabel no dudó en ningún momento en mostrar su apoyo a la hermana de Kiko Rivera. Uno de los gestos que demuestran lo importante que son la una para la otra, fue cuando Anabel acompañó a la recién casada a la prueba del vestido de novia.

A diferencia de ello, Kiko Rivera y Anabel Pantoja tienen una relación cordial. El hijo de Paquirri a pesar de la mala relación que tiene con su madre y su hermana, continúa teniendo contacto con su prima, eso sí, alejados del foco mediático y sin tener la misma confianza de hace años. Uno de los primeros motivos que provocó el distanciamiento entre ellos, fue la indiferencia que tuvo Anabel a la hora de posicionarse en un bando, durante la emisión de Cantora, la herencia envenenada. Además, otra de las causas que mermaron su relación, fue cuando el hijo de la tonadillera tuvo un problema con la banda gástrica, que le obligó ser hospitalizado y le dijo a Anabel que le hiciese llegar esta situación a Isabel Pantoja, pero esta no lo hizo. Sin embargo, mantienen el vínculo por la unión de la ex concursante de GH VIP, con los hijos del sevillano. Públicamente, una de sus últimas muestras de cariño tuvo lugar este verano, cuando el DJ fue ingresado de urgencia por un problema de salud y Anabel le mandó un mensaje de apoyo: “Aunque hay veces que la vida te da golpes, yo sé que tú puedes con todo y más. Estoy contigo en la distancia. Te quiero”, escribió la colaboradora de televisión junto a una imagen en la que salía con el artista.

La relación con su tía Isabel Pantoja

Isabel Pantoja y Anabel Pantoja siempre se han mostrado como uña y carne. Una relación que va más allá del ámbito personal y atraviesa a lo profesional. La sobrina de la tonadillera ha acompañado a su tía a lo largo de esta última gira de conciertos, que ha recorrido América y España. “Increíble lo que sigo viviendo al verte. Aún no sé de donde sacas todo eso que tienes dentro para estar casi cuatro horas regalando Arte. Te quiero para siempre”, escribía la que fue colaboradora de Sálvame, junto a una instantánea en sus redes sociales, en la que se fundía en un gran abrazo con su tía. A pesar de haber dejado de lado a su prima el día de su boda, la exconcursante de Supervivientes no ha querido dar ninguna declaración de este “desplante” por parte de su familia a Isa Pantoja.