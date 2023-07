El accidentado encuentro de Anabel Pantoja con Kiko Rivera

La semana no ha sido nada tranquila para Anabel Pantoja. Fue justo el día de su 37 cumpleaños cuando se enteró del nuevo ingreso hospitalario de su primo. Kiko Rivera, aún recuperándose del ictus que sufrió el pasado mes de octubre, tuvo que hacer frente a un nuevo varapalo: un cateterismo que ha salido a la perfección. Era él mismo el que lo anunciaba en sus redes sociales y ahora, después de recibir la visita sorpresa de su madre, ha informado a su séquito de seguidores que todo ha salido perfectamente y que tan solo tiene que descansar para volver con más fuerza que nunca.

En estos momentos tan complicados, el Dj ha contado -como era de esperar- con el apoyo incondicional de su mujer, Irene Rosales, a la cual le ha dado las gracias a través de la red. Lo que nadie se imaginaba es que Isabel Pantoja se personase en el centro médico para estar junto a su hijo en un momento clave. Si bien es cierto que ya estuvo en contacto con él cuando sufrió el ictus (pese a no poder visitarle por recomendación médica) se desconocía esta buena sintonía que ahora parecen tener.

Pero la intérprete de Marinero de luces no ha sido la única en mostrar su apoyo a Kiko Rivera, ya que ahora se ha podido conocer que Anabel Pantoja también ha estado a su lado. Y así lo ha comunicado ella misma en su cuenta de Instagram. Después de soplar las velas y antes de poner rumbo a la CasaIn -evento que cada año organiza Dulceida y su agencia de representación- la tonadillera ha hecho una parada de lo más accidentada en el hospital. «Tuve algunos contratiempos de fuerza mayor. Aterricé en Sevilla y me fui directa al hospital para ver a mi primo. Ahora estoy más tranquila», ha expresado Anabel, revelando que fue al salir del centro cuando se enteró que su maleta se había perdido.

«Al salir del hospital me llama Susana y Obando, a quienes les dejé mis maletas para que ellos se las llevaran. Sin embargo, el chófer del coche que cogimos no subió la mía pequeña y tuve que ir al aeropuerto a ver si la localizaba. Todo muy NO en orden. Espero poder llegar antes de la noche y disfrutar de la noche de cine», ha sentenciado. Una auténtica odisea que, finalmente, ha salido bien. Ha podido estar al lado del DJ y disfrutar del evento del año de la mano de su amiga, Aida Domenech.

Antes de reencontrarse con Kiko Rivera, la tonadillera hacía uso de sus redes para lanzarle un mensaje de apoyo en uno de los momentos más complicados: «Aunque hay veces que la vida te da golpes, yo sé que tú puedes con todo y más. Estoy contigo en la distancia. Te quiero». Unas palabras con las que Anabel ha dejado constancia de la buena relación que mantiene con el marido de Irene Rosales a pesar de los enfrentamientos familiares en los que siempre se ha visto en medio. Algo que no puede decir Isa Pantoja, que durante su aparición en El programa de Ana Rosa confesó que su relación con Kiko era nula: «Con mi hermano no tengo relación por razones obvias, pero estoy enterada. Lo importante para mí es que esté bien, me informa mi madre, me informa de todo y con ella es con la que tengo contacto».