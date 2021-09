Sin todavía podérselo creer, Anabel Pantoja ha tenido que volver a suspender su boda con Omar Sánchez. El fallecimiento de su abuela, Ana Martín, este miércoles 29 de septiembre, ha sido el detonante para que su nieta tome la dura decisión de no casarse, según ha informado la revista Hola! Apenas restaban 48 horas para darse el sí quiero al fin, todo estaba preparado desde hacía días e incluso algunos invitados ya habían llegado en la isla de La Graciosa, como su primo Kiko Rivera.

La mañana amanecía con la peor de las noticias. Doña Ana había muerto en su habitación de Cantora, cuatro días después de haber sido dada de alta del hospital jerezano donde estuvo ingresada la pasada semana. De hecho, Anabel estaba durmiendo cuando su abuela ha dado su último suspiro de vida. Se acostó tarde -pasadas las 3 de la mañana- porque estuvo junto a Kiko Rivera, Irene Rosales, Raquel Bollo y Antonio Abad en una fiesta improvisada en la isla canaria. Su primo había llegado en la mañana del martes allí en desde Sevilla para estar junto a ella y ayudarla con los últimos preparativos para el que iba a ser su gran día.

La otra prima de Anabel, Isa Pantoja, estaba viajando hasta Lanzarote -y de ahí a La Graciosa- cuando se ha producido el deceso de doña Ana. Se había trasladado hasta allí junto a su novio, Asraf Beno y su hijo. Se espera que cojan un vuelo de vuelta prácticamente nada más aterrizar.

En cuanto se ha enterado de tan trágica noticia, Anabel Pantoja ha decidido cancelar su boda para trasladarse a la península y reunirse con sus familiares para dar el último adiós a su abuela. Se espera que sus restos mortales sean incinerados próximamente en la más estricta intimidad. Todo un jarro de agua fría para ella ya que el año pasado también tuvo que suspender su boda, aquella vez por motivos pandémicos. Así las cosas y tras tres años de noviazgo, parece que el destino le da la espalda para casarse con el hombre del que está enamorada.

No obstante, Kiko Rivera ha denunciado en sus redes sociales que «por órdenes expresas de Cantora» no vaya nadie a despedirse de su abuela. El hijo de Isabel Pantoja ha mostrado un enorme enfado, mezclado con tristeza, a la hora de dar el adiós a su abuela en redes sociales: «Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora… «No queremos que venga nadie». No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda porque son unos indeseables todos», ha escrito.

Doña Ana Martín ha fallecido en Cantora a los 90 años de edad y tras sufrir un importante y progresivo deterioro de su salud durante los últimos años. La familia Pantoja llora la pérdida de la matriarca del clan.