Lo mejor de ‘TardeAR’ en su primera semana de vida: colaboradores y un bonito reencuentro

El estreno de TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, ha sido uno de los eventos más destacados de los últimos tiempos. Durante su primera semana de vida, el espacio televisivo ha dejado escenas que pasarán a la historia. La flamante presentadora ha hecho lo que mejor sabe: dar información y entretener a la audiencia, pero no estaba sola en esta tarea. Le ha acompañado un grupo de colaboradores muy influyentes, como por ejemplo Manuel Díaz ‘El cordobés’. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la reaparición de Laura Madrueño. La meteoróloga estaba al frente de El Tiempo de Telecinco, pero dejó su puesto para emprender una nueva aventura en Supervivientes.

Ana Rosa Quintana en el estreno de ‘TardeAR’ / Mediaset

Laura Madrueño se ha convertido en una de las comunicadoras más cotizadas de Mediaset. Como no podía ser de otra forma, ha sido Ana Rosa Quintana quien ha logrado ficharla en su equipo. TardeAR es un proyecto innovador que juega con la tecnología y la información para atrapar a los espectadores. «Os voy a dejar con la boca abierta», advirtió Laura antes de dar el parte. Apareció en plató rodeada de nieve y agua, pero todo era un efecto que el gran equipo de Quintana ha logrado recrear a la perfección. La realidad aumentada es uno de los aspectos más importantes del nuevo programa de Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana no deja de innovar

Ana Rosa Quintana no solamente se ha rodeado de los mejores tertulianos del momento, también ha creado una sección que nunca antes se había visto: La fila cero. Tiene una misión muy clara: invitar a sus allegados para escuchar su opinión e intentar mejorar. Durante la primera semana ha estado su sobrino Kike, quien no tardó en aplaudir las grandes innovaciones que hay en el plató de TardeAR. Y es que es un plató especial, de hecho es uno de los más grandes de Telecinco. Está dividido en varias secciones y han sabido diferenciar bien los espacios.

Ana Rosa Quintana con su sobrino / ‘TardeAR’

Kike, el familiar de Quintana, le gastó varias bromas y los espectadores han querido sabe si realmente era sobrino de la presentadora. Ana Rosa, que siempre va con la verdad por delante, ha zanjado el tema. «¿Soy tu tía?», le preguntó. A lo que él, para continuar con el tono jocoso respondió: «No lo sabemos, presuntamente lo soy». Y la periodista añadió: «Si eres igual que tu padre, que es mi hermano».

Un apasionante reencuentro

Ana Rosa Quintana reencontrándose con Antonio Hidalgo / ‘TardeAR’

«20 años has tardado, 20 años has tardado», le dijo Ana Rosa Quintana a Antonio Hidalgo. El reencuentro ha ocupado muchos titulares, pues ha sido una de las escenas más deseadas por los espectadores. La reina de Telecinco trabajó mucho tiempo con Antonio, pero terminaron separando sus caminos y por fin vuelven a estar en el mismo proyecto.

Nunca han perdido la relación y fuera de cámaras son grandes amigos, así que esta complicidad ha sido muy positiva para el desarrollo de TardeAR. «Perdonadme la emoción, ha sido verte y me he acordado de que en el año 99 más o menos. Una noche salimos y me pediste 2.000 pesetas», le ha recordado Antonio. Quintana, tan amable como siempre, no pudo evitar soltar una carcajada.

La oferta de Ana Rosa a Manuel ‘El Cordobés’

Ana Rosa Quintana con Manel Díaz / ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana le hizo una entrevista muy buena a Manuel Díaz. El torero está de plena actualidad porque esta es su última temporada, después se retirará para siempre. La casualidad ha querido que tenga un accidente en una plaza de Huesca. Tuvo una acogida preocupante y su familia ha estado muy pendiente de él.

Es la primera vez que se sienta en un plató desde ese momento y lo ha hecho gracias a Ana Rosa, pero no solo eso. La presentadora le ha convencido para que trabaje con ella ejerciendo de colaborador. Compartirá espacio con Vicky Martín Berrocal, su exmujer, así que el espectáculo está servido y todo gracias a la habilidad de Quintana.