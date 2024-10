Ana Rosa Quintana sentencia la historia de Bárbara Rey y Juan Carlos I: "La víctima es la Reina Sofía"

La filtración de las fotografías y los audios de Bárbara Rey con Juan Carlos I continúan acaparando gran parte de la atención informativa. Tanto es así, que son muchos los rostros conocidos que han querido pronunciarse al respecto. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, Ana Rosa Quintana se mostró tajante frente a las cámaras sobre el tema. Lo ha hecho durante la celebración de la boda de Constanza Villar-Mir y Daniel Cruz en Sevilla. A su llegada a la iglesia de Santa Ana de la capital hispalense, la periodista atendió a la prensa con la mejor de sus sonrisas y aprovechó el momento para compartir su opinión acerca del mencionado escándalo.

«Aquí la víctima es la Reina Sofía», comenzaba a decir. «Es un tema desagradable, porque para todos los que hemos vivido la transición, el Rey ha sido muy importante. Y ahora ver todo esto, pues se te cae de alguna manera… a mí me produce tristeza», proseguía. Incidiendo de nuevo en las víctimas, la presentadora de TardeAR recalcaba que además de la Reina Sofía, los hijos del Rey emérito también lo han tenido que pasar muy mal.

En cuanto a la actitud de Barbara Rey, Ana Rosa ha sido clara: «A mí lo que hagan las personas en su vida privada me da lo mismo. Pero no me parece bien que a una persona, aunque en este caso se ha demostrado que es un poco impresentable, se le grabe sin que él lo sepa», sentenciaba. Sin más dilación, la comunicadora entraba a la parroquia mencionada como una invitada más del enlace matrimonial. Y es que además de posicionarse en el conflicto, también declaró que estaba muy ilusionada porque «una boda siempre es una felicidad y una alegría».

Las sorprendentes conversaciones de Bárbara Rey con Juan Carlos I

OKDIARIO ha sido el encargado de publicar en exclusiva unos audios que destapan por completo la relación clandestina que mantuvieron en un pasado Bárbara Rey y Juan Carlos I. En la conversación, el Rey emérito reconocía a la vedette que su matrimonio con la Reina Sofía estaba más que acabado. No obstante, al mismo tiempo, confesaba que «siendo egoísta», para él era muy cómodo continuar con ella porque el papel como Reina lo cumplía «de maravilla». «Encima aguanta, no se va con otro», decía. Añadía que era «cuadrada y muy recta» y que no compartían ningún tipo de «vida familiar» juntos.

Después de salir a la luz esta conversación, Bárbara Rey se ha pronunciado públicamente, a través de la periodista Beatriz Cortázar, para pedir perdón por sus palabras: «Todo esto era innecesario, hacen un daño tremendo a la Reina y lo lamento mucho», decía, asegurando que no quería que Doña Sofía se viera involucrada en todo esto. «No se encuentra bien. Le ha dado un disgusto enorme escuchar esta parte, y no por don Juan Carlos sino por la Reina. Le ha hecho especialmente daño y está intentando recomponerse. Se ha quedado muy mal», concluía la periodista mencionada.