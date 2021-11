Ana Rosa Quintana pronunciaba este martes 2 de noviembre las palabras que nunca hubiera querido pronunciar de nuevo. Su programa arrancaba con una frase lapidaria que ha cogido a todo el mundo a pie cambiado: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama». Un jarro de agua helada recorría el cuerpo de todos los que en ese momento escucharon la frase. Once años después, la maldita palabra había vuelto a aparecer en su vida.

Si es que se puede sacar algo positivo de tan mala noticia, eso es la ola masiva de apoyos que ha recibido la periodista tras comunicarlo. Desde sus compañeros de programa hasta su fiera competencia televisiva -Atresmedia y sus trabajadores- o la plana mayor de la política española. Un arropo que no causa sorpresa porque Ana Rosa es una de las comunicadoras españolas más reconocidas y prestigiosas de nuestro país. Su extensa carrera habla por sí sola.

Dos de las personas que han vivido en primera persona el momento han sido Joaquín Prat y Patricia Pardo. Sus compañeros de programa miraban cariacontecidos a su jefa lanzar el mensaje desde unos metros más atrás y fuera del tiro de cámara. Prat se abrazaba emocionado a ella mientras se resignaba: «Aquí estaremos, qué remedio. Vuelve pronto». Por su parte, Pardo se mostraba también muy afectada: «Ella está bien, la llorona soy yo. Son muchos compañeros, muchas personas las que estamos apoyando a Ana en estos momentos, no eres consciente del amor que tienes a tu alrededor…», comentaba.

Te mandamos todo nuestro apoyo y te deseamos una pronta recuperación. Un beso fuerte, @anarosaq 😘 https://t.co/JlRkIjW7yI — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 2, 2021

Especialmente emotivo han sido los mensajes que Ana Rosa Quintana ha recibido por parte de Atresmedia y de sus trabajadores. «Te mandamos todo nuestro apoyo y te deseamos una pronta recuperación, un beso fuerte», escribía el Twitter oficial del grupo de comunicación. Susanna Griso, la presentadora de Espejo Público, programa con el que Ana Rosa siempre compite, le ha mandado mucha fuerza también en directo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Las redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo a la comunicadora. Nuria Roca ha publicado una imagen con su amiga para mandarle fuerza. Tertuliana habitual en el programa es también Bibiana Fernández, quien ha publicado un post muy bonito en su cuenta de Instagram: «La vida nos da sorpresa, algo desagradable, hoy @anarosaquintana salió para compartir que le han detectado un carcinoma solo decirte que te quiero, te quiero mucho, dedícate a ti, te estaremos todos esperando, ya sabes que tienes toda la energia de los que llevamos tantos años contigo💪🏼🎀♥️».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman)

Ana Rosa Quintana ha mostrado una actitud esperanzadora y de optimismo. Va a luchar y espera estar pronto de vuelta. De hecho, va a seguir trabajando en proyectos de su productora aunque desde casa y centrada en su tratamiento, en su recuperación. No está sola y el goteo de personajes mostrándole su apoyo, no cesa.